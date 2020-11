TERMOLI. Strada della Bufalara chiusa come abbiamo reso noto già nella pubblicazione di ieri sera, ma torniamo sulla vicenda sia perché in possesso di un video che mostra i soccorsi prestati dai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, sia perché è giusto porre in evidenza e in attenzione a chi ci amministra, costretti a intervenire sempre in emergenza, per lanciare un messaggio che sottolinei l'esigenza di trovare quale sia la magagna idraulica che fa diventare un lago impercorribile dalle macchine in transito un pezzo di strada peraltro in salita, quasi un mistero.

Situazione critica che andrebbe indagata e risolta, anche per evitare ulteriori e spiacevoli conseguenze, visto che il clima è cambiato radicalmente e le precipitazioni, sempre più rare, quando avvengono, sono molto più significative.

Secondo qualche informazione tecnica che abbiamo assunto, alla base del problema potrebbero esserci scarichi di natura illegale dalla parte sovrastante, quella che costeggia la statale 87 Sannitica e un declivio delle acque sulla rete ferroviaria, non opportunamente canalizzate, nel tratto di strada che porta sia al nucleo industriale che al quartiere di Rio Vivo-Marinelle.