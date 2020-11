Marciapiedi insidioso tra via Cesare Battisti e Secondo corso: «Sistematelo»

TERMOLI. Una persona è caduta nella serata di ieri rischiando di riportare diversi traumi e tante altre sono scivolate e restano esposte a un pericolo segnalato da residenti e passanti.

«Il marciapiedi all'angolo tra via Cesare Battisti e corso Fratelli Brigida è molto pericoloso: il fondo è scivoloso e, in caso di pioggia o ghiaccio, si trasforma in una vera e propria buccia di banana. Un appello rivolto al Comune di Termoli e al servizio tecnico al fine di limitare questo pericolo rendendo il fondo (si tratta degli angoli) ruvido o, comunque, coperto in modo da evitare infortuni, specie alle persone più anziane», è quanto rivolgiamo all'assessorato ai Lavori pubblici.