Minori vittime di crimini domestici, Termoli nel Progetto Airone

TERMOLI. La Cooperativa sociale Kairos di Termoli tra i protagonisti del Progetto “Airone”.



La cooperativa sociale termolese, costituita nel 2017 da un gruppo di psicologi e psicologhe termolesi, presieduta dallo psicologo e analista per l’infanzia e adolescenza Nicola Malorni, già nota per l’attuazione del progetto pilota in agricoltura sociale “ASPEm”, si classifica in risposta ad bando questa volta nazionale, insieme ad un ampio partenariato interregionale, tra i soggetti individuati dall’Impresa sociale “Con i bambini” per la programmazione di servizi interregionali volti alla tutela e alla cura di minorenni orfani di femminicidio.

“Con i bambini”, società interamente partecipata dalla Fondazione CON il SUD, è soggetto attuatore dei programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, previsti dal Protocollo d’Intesa del 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria.

L’equipe di psicologhe e psicologi coordinata dal dott. Malorni, in seguito alla fase di programmazione dei servizi che sarà attuata in sinergia con l’Impresa sociale “Con i bambini”, potrà assicurare sul proprio territorio di competenza, e in collaborazione con gli altri partner di progetto, la presa in carico, la formazione e l’inclusione socio-lavorativa di minorenni diventati orfani in seguito a crimini domestici, colpiti doppiamente in un “prima” certamente difficile e in un “dopo” che li vede soli e figli della vittima, ma anche, in un conflitto terribilmente lacerante, dello stesso assassino.

La sensibilità e la competenza maturata dall’equipe Kairos sono già note nel territorio regionale ma, partecipando all’iniziativa “A braccia aperte” dell’ impresa sociale “Con i Bambini”, la Kairos metterà in campo la sua competenza sui minori e amplierà la sua rete territoriale di collaborazione oltrepassando i confini regionali: molti ricorderanno l’impegno della Kairos nel sostegno alla genitorialità dell’ATS di Larino ove si occupa della tutela di minori e della presa in carico familiare, all'interno degli enti locali afferenti all’ambito sociale, ma soprattutto ricorderanno come la cooperativa sociale termolese abbia già fatto scuola, non solo in regione ma anche nel resto del Paese, con le importanti iniziative di promozione dell’inserimento lavorativo di donne vittime di violenza in agricoltura sociale tramite il progetto ASPEm, gestito con la cooperativa sociale Be free di Roma e riconosciuto dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio una “best practice nazionale” per la diffusione dell’olivicoltura in agricoltura sociale.

Rispetto al nuovo progetto “Airone”, in una prima fase la Kairos ha sostenuto un partenariato volto a rappresentare una rete multiagency nelle regioni del Centro Italia candidandosi con un progetto che mira a concretizzare l’impegno di diversi partner pubblici e privati nel condividere un percorso culturale e di promozione del benessere in situazioni traumatiche gravissime.

“Airone” è stato presentato il 26 giugno 2020 dall’ Associazione capofila “Il giardino segreto” con un partenariato che, oltre alla Kairos, comprende enti pubblici come ANCI Lazio , ASL Roma 1, l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona n. 2 di Teramo, il Tribunale di Tivoli, le Regione Abruzzo, Regione Lazio e Regione Molise, atenei quali la Università LUMSA, il Consorzio Universitario Humanitas, il Dipartimento materno infantile della Sapienza Università di Roma, il Dipartimento di Psicologia della Sapienza, l’Università degli Studi dell'Aquila e Formazione e Psicologia dell’ Università degli Studi di Firenze, enti e associazioni come il Centro ELIS, Attività di Organizzazioni per la tutela dei cittadini di Giulianova, Cooperativa sociale Befree, UNICEF, Giardineria Italiana e Cooperativa Sociale Puccini Conversini Coop di Pistoia, Insieme a Marianna, IPRS, la

Fondazione Nazionale Assistenti Sociali , Libertas Margot, Opes Italia e Oasi.

E’ del 4 novembre la comunicazione che ammette “Airone” alla seconda fase, nella quale i partenariati selezionati vengono chiamati a definire, mediante un lavoro di co-progettazione coordinato da ‘Con i Bambini’, un piano degli interventi che ognuno di essi realizzerà nell’area territoriale di propria competenza.

Al termine del processo di co-progettazione e di successiva valutazione degli interventi da parte degli uffici, il Consiglio di Amministrazione di ‘Con i Bambini’ approverà l’elenco definitivo delle proposte da sostenere e determinerà i contributi da assegnare rispetto ad una disponibilità complessiva che ammonta a 10 milioni di euro.