​Attenzione alle bollette dell’acqua: non saldate quelle vecchie da più di due anni

TERMOLI. Per chi non se ne fosse ancora accorto, dal 1° di gennaio del 2020 la prescrizione per le bollette dell’acqua è stata ridotta a due anni.

L’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente ha applicato quanto previsto nella Legge di Bilancio 2018, procedendo alla riduzione - da cinque a due anni - del periodo entro cui vanno in prescrizione i consumi di elettricità, gas e acqua (segnatamente, per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; per quello del gas, al 1° gennaio 2019; per quelli idrici, dal 1° gennaio 2020). Per ciò stesso ha stabilito che, per le fatture concernenti quest’ultimo servizio, emesse con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 (per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni), il gestore è tenuto ad informare l’utente finale in merito alla possibilità di eccepire la prescrizione, allegando alla fattura un apposito modulo. Possono avvalersi della prescrizione; i clienti finali domestici; le micro-imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione; quindi i professionisti. Essa si applica anche al conguaglio bollette riferito a periodi superiori a due anni. Ma, pure in questo caso, la scadenza delle fatture deve essere successiva al 1° gennaio del 2020. Nel caso di specie l'utente può presentare un reclamo volto ad ottenere una sospensione del pagamento. Ove mai venisse accertata l'illegittimità della condotta del gestore, il cliente avrebbe diritto di ottenere lo storno della fattura oppure il rimborso nel caso in cui fosse stato già effettuato il pagamento.

Ai sensi dell’art. 3, all. A, della succitata deliberazione n.186/2020, il gestore, nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, deve dare adeguata evidenza di tali importi in fattura, differenziandoli da quelli relativi ai consumi risalenti a meno di un biennio. A tal fine può emettere, in alternativa, un documento contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni; oppure dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di una fattura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni. Sempre il gestore è tenuto ad integrare il documento contabile recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente un avviso testuale, così concepito: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge n. 205/2017, come modificata dalla Legge di bilancio 2020.

La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati.”. Oltre a ciò occorre sottolineare l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni ed aggiungere una sezione recante un ‘format’ che l’utente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione, peraltro reso disponibile nel sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici presenti sul territorio. Per chiarezza, il gestore dovrà indicare un recapito postale o un numero di fax ed un indirizzo di posta elettronica o una modalità telematica, a cui sia possibile inviare i documenti o un eventuale testo redatto dall’utente finale con cui quest’ultimo intenda eccepire la prescrizione. Gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dall’utente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura.

È fatta salva la facoltà del gestore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni. In tal caso il gestore è tenuto a fornirne puntuale informazione all’utente finale, specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni.

Claudio de Luca