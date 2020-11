Dopo San Pietro e San Timoteo si muove la chiesa di Sant'Antonio: raddoppia gli spazi

TERMOLI. Chiese in movimento a Termoli. Se quella di San Timoteo è in piena ristrutturazione, quella di San Pietro è stata già inaugurata, ora toccherà alla chiesa di Sant'Antonio avviare un profondo restyling. Di questo si è parlato anche nell'ultimo Consiglio comunale, seduta in cui l'assise civica ha approvato la concessione di superficie di un terreno di proprietà comunale alla parrocchia di via Sannitica per la costruzione di uno stabile annesso alla chiesa.

L'amministrazione comunale del 1968 con delibera consiliare, dispose la permuta dell'area in zona Pozzo Dolce di 847 mq con l'area di proprietà della Parrocchia di 310 mq, situata in Piazza Sant'Antonio, di risulta dalla demolizione della Chiesa. Attualmente, il luogo di culto occupa 419 mq, meno della metà di quelli pattuiti e lo stabile della vecchia chiesa non è mai stato demolito. Per queste ragioni, il parroco don Timoteo Limongi ha chiesto al Comune di osservare l'allora accordo pattizio, chiedendo 511,07 metri quadrati, porzione maggiore di 83,07 mq rispetto al dispositivo del 1968, per completare il progetto della Chiesa di Sant'Antonio con la costruzione di uno stabile in cui collocare sacrestia, battistero e casa canonica.

Richiesta che l'amministrazione ha accolto e perfezionato col voto di venerdì scorso in Consiglio comunale.