Terminata la call ministeriale sull'ex Zuccherificio, ipotesi scivolo pensionistico sui più anziani

TERMOLI. E' finita da poco la videoconferenza organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla questione inerente gli ex dipendenti dello Zuccherificio. In collegamento per il Ministero delle Politiche sociali, il dottor Adriano Lellis e la consigliera Fabia D'Andrea; per l'Aran il dottor Irano; per la delegazione del M5S il senatore Fabrizio Ortis, il consigliere regionale Valerio Fontana, i consiglieri comunali, Antonio Bovio e Daniela Decaro; per la Regione Molise: l'assessore regionale Michele Marone; per il comune di Termoli il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello.

All'incontro hanno altresì partecipato, due ex lavoratori dello Zuccherificio, in rappresentanza della categoria.

Dopo l'illustrazione delle principali evidenze e caratteristiche dei bacini dei lavoratori occupati a tempo determinato, indeterminato, in pensione e privi di occupazione, attraverso una analisi delle caratteristiche anagrafico-professionali dei lavoratori stessi, illustrata dal dottor Irano, si è discusso delle politiche attive da intraprendere attraverso un sistema di adattamento della domanda e la costituzione di sistemi di convenienza/incentivazione che richiedono l'impegno congiunto e concorrente del Ministero, della Regione e del Comune, ciascuno per la sua competenza.

L'incontro si è concluso con l'impegno di ritrovarsi prima di Natale dinanzi ad un nuovo tavolo per confrontarsi sulle misure eventualmente individuate.

Proprio i due rappresentanti del Comitato ex Zuccherificio Cappabianca e Milazzi riferiscono anche loro che «Dopo un'ampia introduzione in cui è stato spiegato il lavoro svolto finora dal Ministero, cioè un'accurata profilazione di tutte le ex maestranze, si è parlato ad ampio raggio dei percorsi da seguire, per mettere in sicurezza le ex maestranze ancora disoccupate. Per chi ha una maggiore anzianità anagrafica si è parlato di trovare scivoli che li accompagnino alla pensione, ma sempre con politiche attive, per i più giovani trovare un sistema per inserirli al più presto nel mondo del lavoro. Come politiche passive non c'è nulla, perché i fondi sono tutti destinati alle politiche attive. Le parti sono sembrate molto propositive e si sono aggiornate per un altro tavolo a prima di Natale.