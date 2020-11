Felice: «Sulla sanità contano i fatti e Giustini doveva legare il suo mandato al Vietri»

TERMOLI. Dopo la nota del commissaria ad acta Angelo Giustini, arriva il commento, a dire il vero non poco urticante, del presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice, che sulla sanità, invita a passare ai fatti.

«Risulta sempre valido il detto: non è mai troppo tardi. Considerato però l’importanza che riveste il Covid-19, che hamesso ulteriormente a “nudo” le già critiche condizioni del nostro servizio sanitario regionale, occorre anche, e soprattutto, evitare il rischio di fare “ammuina”, generando “un’arma di distrazione di massa”.



Il lungo silenzio del Commissario Angelo Giustini nonostante sia stato in più occasioni solleticato, sulla scelta finale del Cardarelli come ospedale Covid, è stato dettato, forse, anche dall’amarezza provata nell’essersi dovuto “piegare” alle indicazioni dettate dai tecnici ministeriali, nonostante a suo favore vi erano le rassicurazioni sull’attenzione alla questione Molise rilasciate persino da un Vice Ministro e da un Sotto Segretario alla Salute, in più occasioni rese pubbliche anche da rappresentantilocali di partiti e movimenti che compongono il governo nazionale.

Il Commissario Giustini, in soli pochi giorni ha abbandonato il suo progetto, supportato da oltre 100 sindaci epersino dalla duplice approvazione del Consiglio regionale, per poi condividere quello concorrente proposto dal Direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano, dal Direttore Sanitario Virginia Scarfato, dal Direttore Generale dell’Assessorato alla Sanità del Molise Lolita Gallo e dal sub Commissario Ida Grossi, con il presumibile beneplacito del Presidente Toma.

E’ facile immaginare che all’epoca al Commissario Giustini per evitare tutto ciò, continuando a difendere fino all’estremo la bontà del suo progetto, non restava altro che rimettere il suo mandato al Governo, presentando le dimissioni. Atto che avrebbe di certo fatto crescere ulteriormente stima ericonoscenza che i molisani gli hannoriservato dall’inizio del suo operato.

Ora però noi molisani, stanchi attendiamo solo concretezza esoluzione dei gravi problemi del servizio sanitario regionale».