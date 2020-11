​Presta soccorso ad una coppia di anziani, agente della Polizia riceve un encomio

TERMOLI Ha ricevuto un attestato di stima per aver prestato assistenza ad una famiglia colpita da un grave lutto e che doveva rientrate a Firenze.



Nicola Molino è assistente capo coordinatore della Polizia di Stato a Termoli ed è residente a Vasto. Il riconoscimento per il gesto di aiuto giunge dal Direttore del servizio Polizia Ferroviaria di Roma.

Non si è risparmiato nel prestare soccorso in favore di una coppia di anziani con difficoltà di salute e che, trovandosi nel periodo di agosto nella città rivierasca, non sapevano come rientrare a casa per mancanza di collegamenti via treno. Avrebbero rischiato di dormire nella stazione di Pescara, peraltro chiusa di notte, e, ancora peggio, rimanere per strada.

Grazie all'impegno tempestivo e all'interessamento di Molino, questa storia ha avuto un lieto fine e non è passata inosservata al direttore centrale Daniela Stradiotto che ha voluto esaltare "la preziosa e puntuale azione di conforto, colma di professionalità e logica di prossimità".