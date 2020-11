«Diciamo no alla proposta di ridurre la pesca del 15% nel Mediterraneo occidentale»

TERMOLI. I pescatori di Italia, Francia e Spagna chiedono ai rispettivi Stati di non appoggiare la proposta della Commissione europea che mira ad introdurre nel 2021 un ulteriore riduzione del 15% dello sforzo di pesca per il Mediterraneo occidentale. Lo rende noto l’Alleanza delle Cooperative Pesca che ha sottoscritto insieme ai rappresentanti di settore francesi e spagnoli un appello rivolto alle istituzioni nazionali per dire no a nuovi e pesanti vincoli per l’attività lavorativa.

«Basta anuovi interventi sullo stop della pesca a strascico , le misure in essereprevedono, per il 2020, già un taglio delle giornate di pesca e il rispetto di chiusure spazio- temporali per tutelare le risorse ittiche», sottolinea Domenico Guidotti di Federcoopesca Molise. «Non è pensabile intervenire con nuove restrizioni quando ancora non si ha avuto modo di valutare gli effetti degli interventi in essere. Questa nuova proposta rischia di produrre effetti peggiori e più a lungo termine del lockdown imposto dalla pandemia. Così si vanificano gli interventi di sostegno economico messi in campo per contrastare le ricadute economiche del Covid», conclude l’Alleanza delle Cooperative.