Il Covid impazza (nei Tg): incubo di una notte di mezzo autunno

MOLISE. L’altra notte ho sognato che il virus si era fatto buono, quasi quanto il pane appena tirato fuori dal forno. In pratica aveva mutato la sua carica vitale.

Nel dormiveglia, ero diventato un ristoratore positivo che, dopo di avere osservato tutte le prescrizioni delle tante diecine di dpcm, aveva preso ad organizzare tavolate senza distanziamenti, aprendo ad altri ‘positivi’. Il risultato era che la situazione generale era migliorata: l’umore di tutti era cresciuto e la depressione si era volatilizzata.

Sempre nel sogno, del fatto parlavano i medici. Raccontavano che il virus si era modificato, che era diventato più umano, al punto che folle di persone, vecchi e bambini uscivano dalle case e prendevano ad abbracciarsi ed a baciarsi. La movida era ritornata in àuge e qualcuno aveva proposto l’istituzionalizzazione del virus di cittadinanza. Al risveglio ho capito. Il sogno rappresentava una reazione al terrorismo dei telegiornali, oramai senza controllo: 30’ di edizione = 30’ di Covid; ed 1 = 1.

Un abbrutimento vero e proprio, difficile da estirpare dalle menti di tanti. Si dice ‘emergenza’; e, in questa parola, stipiamo la cronicità dei problemi, lo sforzo compiuto per dimenticare qualcosa che, poi, si ripresenterà in forme acute. Siamo stati la Nazione dell’ultima epidemia di colera in Europa (1973), quella di violenti terremoti (1980); ma, di sicuro, una disgrazia più devastante di questo coronavirus non avrebbe potuto crollarci addosso.

Una cosa funesta, con un capo ed una coda (oramai difficile da governare), che mostra di essere un’indiretta conferma di pregiudizi e di stereòtipi radicati in una presunta scarsa pulizia delle mani. E così sfiducia e pessimismo sono ritornati ad essere prevalenti, innescando uno scoramento che, fondamentalmente, ha due possibili èsiti: una rinnovata passività (figlia della convinzione che nulla sia possibile fare per trarsi d’impaccio) od una forma, più inquietante, di autolesionismo che parte dalla medesima convinzione ma che, in luogo di fermarsi a questa deprimente cupezza, si ribella a se stessa ed ha bisogno di sfogare rabbiosamente, di invocare punizioni umane e divine. Purtroppo tutti i Tg sembrano affannarsi a chi incuta più paura. Elencano morti, contano contagi, vivisezionano gli asintomatici.

La visitina giornaliera ai reparti, ha trasformato gli operatori in astronauti: i tele-giornalisti contano i medici caduti e il reduce dal Covid condanna i negazionisti. Poi i notiziari continuano imperterriti: una intervista al virologo, un'altra al vip incappato nel Covid, ma guarito. Poi ci sono i professori, i luminari che, in collegamento da casa, parlano col volto coperto da una mascherina esoterica. Quando si siano esaurite le nuove vicende, si rispolverano quelle vecchie di Vò Euganeo e di Codogno, sempre per stare sull’argomento.

“Oggi si muore di meno” (ma è vero?). “La popolazione ha sviluppato le sue difese”, ma dirlo è rischioso perché qualcuno potrebbe sospettare che di Covid non si perisca più. E allora mano ai ricordi:”A marzo era l'inferno, morivano tutti, eravamo come in guerra”, e si mandano in onda le solite inflazionate immagini dei furgoni neri dell’Esercito coi cadaveri. In realtà, per interpretare correttamente i termini ‘rallentamento’, ‘raffreddamento’, ‘frenata’, è indispensabile sottolineare – come fa il Gimbe – “la netta differenza tra l’incremento percentuale dei nuovi casi ed il loro aumento in termini assoluti”. Altrimenti, si finisce per “torturare i numeri sino a farli confessare”, enfatizzando timidi miglioramenti al solo scopo di limitare restrizioni e di legittimare riaperture. Infatti, se nell’ultima settimana si registra un’ulteriore riduzione dell’incremento percentuale dei nuovi casi, questi sono comunque aumentati rispetto alla settimana precedente. Se da un lato in tutte le Regioni, eccetto la Puglia, si intisichiscono i numeri in percentuale, dall’altro quelli attualmente positivi aumentano un po’ ovunque. Insomma, diciàmocelo senza infingimenti, ipotizzare un allentamento delle misure, con l’obiettivo di ‘salvare’ il Natale, rischierebbe di avere un prezzo elevato, soprattutto in termini di vite umane.

Claudio de Luca