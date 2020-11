TERMOLI. Mesi di permanenza nel parcheggio di piazza di Donatori di Sangue, a ridosso del liceo scientifico Alfano, accumulati sul parabrezza alcune multe per la sosta evidentemente non consentita, specie quando quegli stalli sono diventati a pagamento e la denuncia pubblica di un cittadino. Poco dopo la nostra pubblicazione, la Polizia municipale e il Comune di Termoli hanno preso in carico la rimozione del camion che ingombrava da mesi quel posto, evidentemente abbandonato.

Secondo le informazioni che abbiamo acquisito, il veicolo era di proprietà di un soggetto romano, tuttavia, per trasferirlo in un deposito autorizzato, con provvedimento dei Vigili urbani, l'amministrazione si è fatta carico della spesa di rivolgersi al privato che con un mezzo ad hoc ha caricato e portato via il camion, un conto da 600 euro.

Veicoli a 2 o a 4 ruote privi dei requisiti, ormai, per stare sulla strada, purtroppo ce ne sono molti, anche se non con una evidenza così particolare, per location e stazza.