TERMOLI. Ultima corsa prevista dalla motonave Isola di Capraia per le Isole Tremiti, dal porto di Termoli, sarà lunedì 30 novembre. Da martedì 1^ dicembre i collegamenti saranno sospesi, come per altre 4 tratte, oltre a quella adriatica, la decisione aziendale impatterà su Genova-Olbia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari.

La comunicazione formale è partita da Livorno 3 giorni fa, indirizzata tra gli altri al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle 3 Regioni servite dal collegamento, ma anche a parti sociali e sindaco delle Isole Tremiti.

«Interruzione derivante dalla situazione di incertezza in merito alla proroga della Convenzione (in scadenza il prossimo 21 febbraio, ndr), a tutt'oggi non formalizzata con la scrivente pur essendo normativamente prevista; la prosecuzione delle linee in assenza di garanzie formali, è infatti, diventata insostenibile.

Ciò determinerà, inoltre, e inevitabilmente, la necessità immediata di riduzione del personale in forza alla scrivente, con conseguente perdita di posti di lavoro, già stimata in alcune centinaia di unità tra personale navigante e amministrativo, nonché un inevitabile impatto negativo sulla forza lavoro utilizzata localmente nei territori serviti sia in ambito portuale che nell'ambito dei servizi e, quindi, con prevedibile grave pregiudizio per l'economia delle isole servite». Quanto scrive Massimo Mura, per la Compagnia Italiana di Navigazione Spa.