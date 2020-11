Scendono i contagi nel carcere di Larino, restano le polemiche delle sigle di Polizia penitenziaria

LARINO. Organizzazioni sindacali in campo senza tregua sul mondo penitenziario molisano. Anche se la direzione del carcere di Larino ha fatto sapere che il cluster Covid interno si è ridimensionato a 12 contagiati, le polemiche delle sigle di Polizia penitenziaria non si placano e si estendono a tutto il Molise.

«Nelle ultime settimane anche in Molise il Covid inizia a dare preoccupazione nelle carceri. Dopo il focolaio di Larino con oltre 30 detenuti contagiati, l'attenzione si sposta sul carcere di Campobasso che a quanto sembra, dalle ultime informazioni, risulterebbero contagiati un medico, un infermiere ed un addetto alla distribuzione dei pasti della mensa agenti. Ho provveduto a scrivere all'Amministrazione, al Prefetto ed al Presidente della Regione Molise per far sì che vengano fatti i tamponi a tutto il personale penitenziario ed a tutti i detenuti per evitare il propagarsi del virus», è quanto da sapere Aldo Di Giacomo, segretario nazionale di Spp.

Sempre dai livelli nazionali, l’organizzazione Osapp torna di nuovo sul pianeta carceri, dopo aver scritto con Mauro Moffa al Provveditore. «Ulteriore campanello d'allarme per il Molise, senza sicurezza a rischio tutto il sistema, la sofferenza lavorativa degli uomini e donne della Polizia Penitenziaria deve essere nell'immediato obiettivo di interventi non più rinviabili anche rispetto alla drammatica situazione determinata dal Covid-19». Dichiarazioni di Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto Osapp.

«Una situazione oramai drammatica e apparentemente senza via di uscita è ciò che contraddistingue le condizioni, l'organizzazione e la vivibilità lavorative del personale di Polizia penitenziaria negli istituti penitenziari dell'intero territorio Molisano, le gravissime condizioni per la Polizia penitenziaria molisana impongono nell'immediatezza risolutivi e non più differibili azioni del Governo e dell'amministrazione per una regione anche esposta per il contenimento di pericolose categorie di detenuti. L'allarme sovraffollamento delle carceri e noto da tempo anche in Molise , nelle strutture penitenziarie della regione, a fronte di una capienza regolamentare di 270 detenuti ne sono presenti oltre 400 , di cui 127 stranieri. Il carcere più affollato e quello di Larino con 212 detenuti rispetto alla capienza regolamentare di 114 , quasi il doppio. Anche a Campobasso detenuti in sovrannumero 160 su 106 mentre la casa circondariale di Isernia sarà ulteriormente aggravata dall'apertura di un reparto a contenimento psichiatrico e non solo, che a fronte di una capienza regolamentare di 50 detenuti e destinata notevolmente a salire, dati nella loro dimensione degni di essere attenzionati e non soggetti a scelte estremamente pericolose.

Nel tessuto penitenziario molisano emergono e si evidenziano pericolose attività dispotiche nella gestione del personale di Polizia Penitenziaria, in particolare a Campobasso , che nonostante le innumerevoli denunce nulla si muove al Prap del Lazio e dai vertici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per un rinnovamento necessario pena maggiori e più gravi conseguenze.Evidente il quadro per gli aspetti correlati alla dotazione organica necessaria per far fronte all'incremento della capienza detentiva ordinaria, tanto da determinare decisione prive di attenzione per le risorse disponibili e per tutte le dinamiche legate alla sicurezza e alla funzionalità, per l'utenza e principalmente per il personale di Polizia Penitenziaria sottoposto ad ulteriore sacrificio, sotto organico, senza vestiario, senza formazioni, senza vedersi retribuire servizi di missione e straordinari, senza vedersi riconosciuto il diritto alle ferie, soggetto a aggressioni e non solo, comunque in uno scenario drammatico che potrebbe determinare svolte di estrema pericolosità e di stress da lavoro correlato per precise responsabilità del dell'amministrazione penitenziaria regionale del Dap e della fallimentare politica di governo e territoriali per l'evidente e ingiustificato dispotismo in atto a Campobasso. Appare quindi evidente - conclude Montesano -che in questo momento sociale ad alta densità di rischio per gli effetti del Covid solo la notevole professionalità del personale di Polizia Penitenziaria e di tutti gli operatori unitamente ad un indiscusso sprezzo del pericolo hanno evitato ed evitano quelle conseguenze infauste ed eventi critici che non potranno evitarsi, in Molise come altrove, qualora non vengono poste in essere i correttivi in termini di organici e di diretta competenza gestionale che sul territorio ormai si rendono indifferibili».