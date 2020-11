TERMOLI. Alle 14 iniziano le operazioni di riposizionamento della tenda da pre-triage che era stata danneggiata davanti all'ospedale San Timoteo, sempre a cura dei volontari della Confraternita della Misericordia di Termoli.

Il viaggio di ritorno è terminato ieri sera e oggi la tenda tornerà operativa in viale San Francesco.

Secondo quanto riferito dopo l’ispezione varesina, prende sempre più corpo l’ipotesi che sia stato un atto vandalico, oppure il tentativo di qualcuno di infilarcisi dentro. Proprio in sede di realizzazione è stato ribadito come non abbiano mai avuto problemi del genere per la tenda, pertanto né vento e né pioggia e potevano scalfirla si pensa invece, che una volta sgonfiata (per mancanza di energia elettrica) qualcuno o più di qualcuno abbia forzato l'apertura per entrare ma che tirando con forza l'abbia lacerato.