​Palazzo Vitale, Toma incontra il comandante del porto Nacarlo

CAMPOBASSO. Visita istituzionale, questa mattina a Palazzo Vitale, del capitano di Fregata, Amedeo Nacarlo, dal 5 settembre scorso al comando della Capitaneria di porto di Termoli.



Il comandante Nacarlo, accompagnato dal primo maresciallo, Antonio Irrigati, è stato accolto dal presidente della Regione Molise, Donato Toma.

Articolato e proficuo il confronto interistituzionale che ha riguardato diverse tematiche. In particolare, è stata posta particolare attenzione al Porto di Termoli, non solo in relazione ai controlli e alle misure di sicurezza che la Capitaneria attua, ma anche per quanto riguarda i prossimi scenari legati all’attivazione della Zona economica speciale.