TERMOLI. La tenda della Misericordia di Termoli, istituita per ospitare il pre-triage dinanzi all’ospedale San Timoteo, è nuovamente operativa. Alle ore 14 di martedì 24 novembre, con una puntualità svizzera, il personale della Misericordia termolese ed alcuni operai del Comune di Termoli, hanno provveduto a riposizionare il tendone affinché potesse nuovamente offrire il prezioso servizio alla comunità, soprattutto in questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

La tenda, lo ricordiamo, fu montata a marzo, durante la prima fase dell’emergenza da Covid-19, ed era stata danneggiata la scorsa domenica (LEGGI): in un primo momento non furono chiari i motivi del danneggiamento e si pensò ad un’interruzione di corrente elettrica che la fece sgonfiare prima di subire un taglio di circa 2,5 centimetri, afflosciandosi al suolo. Successivamente, invece, si è fatta strada l’ipotesi che possa essersi trattato di un atto doloso (LEGGI).

Subito dopo il problema verificatosi, la tenda è partita per Varese (LEGGI) dove una ditta specializzata ha provveduto a ripararla e questo pomeriggio è stata nuovamente posizionata dinanzi al nosocomio. Numerose le persone che hanno voluto seguire la messa in posa della tenda, tra cui il nostro direttore Emanuele Bracone che ha seguito la diretta sulla pagina facebook di Termolionline e che vi riproponiamo in allegato all'articolo.

Soddisfazione da parte del Comune di Termoli che ha inviato un messaggio: «L’amministrazione comunale ringrazia la Misericordia per aver ripristinato la tenda allestita davanti al San Timoteo ed utilizzata come pre-triage. Sul posto sono stati inviati alcuni operai del Comune che si sono messi subito al lavoro con i volontari della Confraternita consentendo così ai sanitari di riprendere l’attività di screening prima dell’ingresso in ospedale».