Bancarotta e riciclaggio, parlano i legali degli indagati

CAMPOBASSO. In ordine alle notizie di stampa diffuse oggi ed afferenti la conclusione di indagini della GdF su presunte ipotesi delittuose di bancarotta fraudolenta per distrazione, autoriciclaggio e responsabilità penale degli enti inrtervengono i legali Marco Franco e Andrea Codispoti.

«Sulle accuse ascritte ai nostri assistiti generate da un comunicato stampa – di cui siamo venuti in possesso – diffuso dal relativo Comando Provinciale di Campobasso, ci preme sottolineare come i risultati della medesima indagine, impropriamente ed autoreferenzialmente definiti “…frutto di un attento approfondimento delle posizioni dei soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che sono stati interessati a vario titolo dalle indagini…”, abbiano già subito una sonora bocciatura in sede giurisdizionale allorché il Pm di Larino, assegnatario del procedimento, aveva addirittura azzardato una richiesta di misura cautelare personale e reale.

Questi alcuni stralci della ordinanza di rigetto emessa dal Gip larinese (a) sull’ipotesi di bancarotta “…dalla lettura del capo di imputazione e dalle argomentazioni riportate nella richiesta del P.M. non è dato comprendere il nesso logico tra le suindicate cessioni di crediti e la violazione della richiamata disposizione. La cessione di crediti maturati dalla società nei confronti dei terzi debitori è atto negozialeben diverso dal rimborso dei finanziamenti dei soci. In ogni caso la presunta violazione della disposizione civilistica non configurerebbe alcuna ipotesi distrattiva a carico di Torzi … In relazione pertanto a questa ipotesi non è configurabile alcun delitto…” ; quanto (b) al reato di autoriciclaggio afferma il Gip “…Conseguentemente è privo di gravità indiziaria il reato sub b), che presuppone necessariamente il delitto di bancarotta, come enunciato nella imputazione”.

Anche in tema di richiesta di sequestro preventivo della somma indicata nel medesimo comunicato stampa (…per oltre un milione), il Gip rendeva giustizia della assoluta fallacia delle ipotesi investigative delle fiamme gialle molisane, affermando che “…Tenuto conto che manca qualsiasi elemento da cui possa desumersi che le cessioni di credito avessero natura distrattiva , va rigettata la richiesta di sequestro. Conseguentemente è privo di fumus il reato sub b) …Nel caso in esame, per le ragioni illustrate sub § 1, le condotte ipotizzate non appaiono nemmeno astrattamente sussumibiliin una fattispecie criminosa ”.

Riteniamo, dunque, che non meriti aggiungere altro per rispondere alla ingiustificata diffusione della superiore (non) notizia, se non che l’ordinanza sopra citata per stralcio è stata fatta oggetto di impugnazione da parte dello stesso Pm, appello che è stato dichiarato, dal Tribunale della Libertà di Campobasso, inammissibile».

Avvocato Marco Franco e avvocato Andrea Codispoti.