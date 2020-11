Partite le vaccinazioni antinfluenzali gratuite in Sevel

SEVEL. Partite le vaccinazioni gratuite in Sevel per i dipendenti dell'azienda della Val di Sangro.

Nei giorni scorsi è arrivato il primo lotto di circa 500 vaccini antinfluenzali tetravalenti per i dipendenti Sevel. Il lotto con i rimanenti 550 vaccini sono in arrivo nei prossimi giorni. Da oggi la sala medica comincerà a contattare le persone che hanno aderito all'iniziativa entro il 23 ottobre, per la somministrazione gratuita durante l'orario lavorativo.

Un'ottima notizia in un contesto territoriale e nazionale, dove reperire i vaccini in questo momento è complicatissimo, per non dire impossibile.