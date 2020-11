Storie di Covid: Silvio Cannarsa ricorda il fratello Salvatore, prima vittima in Molise Copyright: Termolionline.it

Storie di Covid: Silvio Cannarsa ricorda il fratello Salvatore, prima vittima in Molise Copyright: Termolionline.it

Storie di Covid: Silvio Cannarsa ricorda il fratello Salvatore, prima vittima in Molise Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Nel pieno della seconda ondata di Covid-19 entriamo nelle esperienze personali di chi ha sofferto per la perdita di propri affetti e chi ha affrontato questo vile nemico, che ci attacca alle spalle ed è invisibile.

“Storie di Covid” non poteva non debuttare col ricordo della prima vittima del coronavirus in Molise, l’82enne Salvatore Cannarsa.

Abbiamo incontrato il fratello Silvio, che otto mesi fa visse momenti drammatici.

Salvatore dalle parole del fratello Silvio, riaffiora alla mente da autentico spirito libero quale era, come le numerose testimonianze che abbiamo pubblicato nel tempo dipingevano.

Sempre in prima fila quando si trattava di organizzare viaggi escursioni, settimane bianche, essendo anche presidente dello Sci Club di Termoli, anche d'estate al mare al lido Alcione lui era sempre il mattatore, tutti lo cercavano e lui si faceva trovare sempre pronto.

Il proprietario del lido Alcione, Roberto Cravero, nell'estate da poco passata ha voluto compiere un gesto davvero apprezzato e lodevole il solito ombrellone occupato da Salvatore non è stato dato in affitto a nessuno ed è stato chiuso tutta l'estate in segno di rispetto e amicizia verso la sua bella persona.

La sua assenza tra tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo è davvero un'assenza rumorosa, ecco la testimonianza del fratello Silvio Cannarsa.