Arriva la rotonda tra via Pertini e via Tevere

TERMOLI. Sul nodo strategico viario a Nord di Termoli prosegue il miglioramento delle condizioni di sicurezza in via Pertini, oggetto di diversi interventi negli ultimi mesi, con impegno in prima linea dell’Ufficio tecnico comunale, guidato dal dirigente Gianfranco Bove.

Nell’agosto scorso, nell’ultima decade per essere precisi, dopo alcuni giorni dall’introduzione di alcuni divieti di svolta nel pericoloso incrocio tra via Tevere e via Pertini, onde evitare il perpetrarsi di violazioni della nuova disciplina e la conservazione delle criticità e dell’incidentalità il Comune dispose alcuni new jersey in plastica per impedire fisicamente la svolta da via Pertini a via Tevere e l’immissione da via Tevere a via Pertini in direzione via Firenze.

Da più parti ci furono indicazioni sull’opportunità di regolamentare ancora meglio il traffico, mediante una ulteriore rotatoria, dopo quelle che intersecano via Firenze e di via Brasile.

Per questo, arriva l’ordinanza che insedia la nuova rotatoria, sempre mediante new jersey.

«L’amministrazione comunale persegue l’obiettivo dell’innalzamento degli standard di sicurezza delle strade comunali di competenza attraverso l’adozione di tutte le soluzione tecniche possibili volte alla riduzione dell’incidentalità stradale; in attuazione di quanto sopra rappresentato, con ordinanza dirigenziale n. 151 del 06.08.2020 sono state disposte modifiche alla disciplina della circolazione in via Madonna delle Grazie e in via Sandro Pertini, in prossimità dell’incrocio con via Brasile e nell’area di intersezione con via Tevere.

ritenuto necessario apportare ulteriori modifiche alla circolazione nell’incrocio tra via Tevere e via Sandro Pertini, attraverso la sperimentazione temporanea di una intersezione a raso di tipo rotatorio che renderebbe più fluide alcune manovre di svolta per i veicoli in transito si ordina la sperimentazione di una intersezione a raso di tipo rotatorio tra via Tevere e via Sandro Pertini, da realizzarsi mediante l’apposizione in loco di barriere plastiche, tipo new jersey. L’ordinanza entrerà in vigore dopo l’apposizione in loco del materiale di caratterizzazione dell’isola centrale della rotatoria oltre che della segnaletica orizzontale e verticale prescritta, così come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento».