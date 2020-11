TERMOLI. Un messaggio importante quello lanciato oggi a Termoli, in pieno centro, dalla panchina rossa di piazza Monumento, simbolo della lotta e dell’azione di contrasto e sensibilizzazione contro le violenze di genere.

«Il silenzio ha fatto molta strada: fermiamolo». Questo lo slogan che oggi, 25 novembre 2020, nella giornata dedicata alla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza fisica e psicologica contro le donne, contro l'omertà di chi sa, che conosce fatti e azioni di violenza contro le donne e non denuncia, è riecheggiato in città, con la sezione Fidapa, guidata dalla presidente Angela Rusciano, e l’artista Carla Di Pardo, che hanno dato continuità e dinamismo al messaggio diffuso con l’installazione del simbolo contro i crimini da Codice Rosso, che venne insediato dalla gestione precedente, di Nuccia Spadaro.

Oltre alla delegazione Fidapa, guidata dalla presidente Angela Rusciano e all'artista Carla Di Pardo, c'erano le socie Fernanda Pugliese, Nuccia Spadaro, Matilde Tartaglia, Esmeralda Pettine, Daniela Battista, Ada Ciccarelli, Ezia De Giglio, Teresa Senese, Anna Maria Elvira Musacchio e Nicole Campanelli. Ma c'erano anche il sindaco Francesco Roberti, il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello e gli assessori Silvana Ciciola e Giuseppe Mottola.

Tutti concordi nell'affermare che è ora di dire basta con le storie di femminicidi, le violenze familiari taciute e tenute nascoste per paura o peggio ancora per vergogna, non è certo chi subisce violenza che deve vergognarsi ma certamente chi la mette in atto ma oltre a vergognarsi, chi si macchia di queste nefandezze deve essere punito esemplarmente.

“Il silenzio ha fatto molta strada: fermiamolo” è la sfida al fenomeno della violenza che non si arresta nonostante i tempi bui e la pandemia che ha sconvolto il mondo.

L’appello parte dalla panchina rossa attorno alla quale è posta una installazione il cui senso civile è quello di richiamare l’attenzione dei passanti su un fenomeno che ancora riempie le notizie di cronaca nera.

I dati forniti dal Centro antiviolenza della città adriatica, in sintonia con i centri di Campobasso e Termoli, rimarcano il dilagare del fenomeno anche nella nostra regione e le sostanziali difficoltà dalle parte delle donne e di chi subisce abusi, a parlare e fidarsi.

L’installazione curata dalla socia Carla di Pardo, è stata collocata alle 10.

Chiunque potrà accettare la sfida inviando un messaggio, una propria foto scattata vicino alla panchina e una riflessione sulla pagina Facebook della Fidapa di Termoli, a commento del post di lancio dell’iniziativa che per la sua valenza è patrocinata dal Comune di Termoli.