Operatori sanitari contagiati, polemiche e risposte: braccio di ferro infermieri-Asrem

TERMOLI. Operatori sanitari positivi all’ospedale San Timoteo. Polemiche che durano da domenica scorsa, quando è stata lanciata la notizia nell’agone mediatico dal segretario dem Vittorino Facciolla. Poi, il diluvio, dichiarazioni e prese di posizione. Dura, durissima, quella dell’Ordine degli Infermieri:

A seguito della dichiarazione del Direttore Generale ASReM, AVV. Oreste Florenzano, dove evidenzia l’impossibilità del rischio infettivo relativamente alla figura Infermieristica in quanto dotati di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) la cui causa è da attribuire ad attività esterne, questo Ordine vuole precisare a gran voce che gli Infermieri nella Regione Molise e nello specifico in ASReM sono stati sempre sottonumero, più volte rappresentato agli organi competenti in quanto il rapporto tra pazienti e numero degli infermieri non è mai stato calcolato.

Si precisa che la numerologia è lo studio della possibile relazione tra i numeri e le caratteristiche o le azioni di oggetti fisici ed esseri viventi..

Oggi la professione infermieristica è vittima di tale scienza dove il numero sempre più basso di infermieri rappresentata la criticità relativa alla sicurezza della qualità delle cure prestate e sicurezza per se stessi. Abbiamo concorsi che risalgono al lontano 2002 oltre ad avvisi poco pertinenti. Infatti la partita iva poteva andar bene in fase iniziale dell’emergenza, come effettuato da molte regioni italiane, ma non in una fase che ormai era prevedibile.

In Italia ogni infermiere assiste in media 11 pazienti e nelle Regioni tartassate dai piani di rientro salgono fino a 17-18 con un rischio di mortalità in più quindi che raggiunge in media il 30-35% circa. Ciò nonostante questi numeri non si raggiungono perché gli infermieri da sempre si prodigano per garantire la maggiore sicurezza possibile anche nelle attuali condizioni di carenza e figuriamoci in emergenza da “PANDEMIA”.

Assistere pazienti con insufficienza respiratoria acuta - per meglio comprenderci con “FAME D’ARIA” importante - induce il paziente ad una forma di agitazione spesso incontrollata dove la vittima è sicuramente l’operatore sanitario a lui più vicino. La situazione è intollerabile e richiede un intervento urgente a tutela dei cittadini.

Questo Ordine sostiene che quanto dichiarato è un’ offesa alla figura Infermieristica che soprattutto in questo periodo sta garantendo turni estenuanti:

1. orario di lavoro di 12 ore in modo continuativo;

2. rientri sui riposi;

3. garantisce una turnazione sul territorio per effettuare i “Tamponi” dopo il proprio turno di lavoro; e sicuramente non per un fatto economico visto che sono scarsi 12.00 euro ad ora, ma ciò che contraddistingue il Professionista Infermiere è il grande spirito di abnegazione nei confronti del cittadino con il suo bisogno di salute e verso un’Azienda che non riconosce l’impegno e la professionalità dei propri Infermieri;

4. strutture non idonea ad accogliere i pazienti COVID positivi a causa di elevata promiscuità.

La domanda che l’Ordine si pone è: “ma quale vita sociale è possibile fare con un’attività così estenuante?”

Le risposte sono aperte.

Per meglio esprimerci riportiamo alcuni dati di letteratura scientifica:

Dati internazionali evidenziano che : ogni volta che si assegna 1 assistito in più a un infermiere (il rapporto ottimale sarebbe 1:6) aumenta del 23% l’indice di burnout, del 7% la mortalità dei pazienti, del 7% il rischio che l’infermiere non si renda conto delle complicanze a cui il paziente va incontro.

Ipotizzando quindi che si riesca ad avere un rapporto di 1 infermiere per 6 pazienti e nello staff fosse presente almeno il 60% di infermieri, potrebbero essere evitate, appunto, 3.500 morti l’anno.

Secondo uno studio francese nelle Unità di terapia intensiva, sotto la soglia di 2 infermieri ogni 5 pazienti e di un medico ogni 14 pazienti (in sostanza qui il rapporto è di 5-6 infermieri per medico), si assiste a un aumento significativo del rischio di mortalità. E lo stesso studio ha dimostrato che in caso di aumento dei carichi di lavoro, con aumento del turnover dei letti o in caso di aumento delle manovre salvavita da parte del team di guardia, il rischio di mortalità aumenta di 5,6 e 5,9 volte rispettivamente.

Dall’Inghilterra e ancora nelle Unità di terapia intensiva è stato dimostrato che pazienti trattati e gestiti nel momento in cui l’intensità del lavoro in reparto era maggiore, avevano un rischio di decesso raddoppiato rispetto a quelli ricoverati in periodi di maggiore tranquillità. Tre misure del carico di lavoro erano risultate correlate col rischio di mortalità: tasso di occupazione, il fabbisogno medio di personale infermieristico per letto per ogni turno lavorativo (definito dalla Uk Intensive care society) e il rapporto tra letti occupati e personale medico e infermieristico necessario.

In Italia se mancano i medici figuriamoci gli infermieri: il nostro Paese secondo l’Ocse, che con l’Oms e la Commissione europea critica la situazione, è quello col più basso rapporto europeo medici/infermieri, indice questo già di una forte carenza di personale tanto che siamo al 35° posto (su 36 Paesi membri) nella classifica dei Paesi che fanno parte dell’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

A mancare quindi è soprattutto un serio ed equilibrato rapporto tra i professionisti che si realizzi attraverso lo sviluppo delle competenze. Infatti gli infermieri che mancano per mantenere il giusto rapporto definito a livello internazionale da Oms, Ocse e Comunità europea di almeno tre infermieri per medico (come standard minimo), sono nelle aziende sanitarie italiane 50-53mila secondo i dati che emergono dall’ultimo Conto annuale pubblicato dalla Ragioneria generale dello Stato che il Centro Studi FNOPI ha elaborato.

Gli articoli affrontano, quindi, temi interessanti non solo per gli infermieri, ma anche per i medici e soprattutto per i pazienti e per tutti coloro che hanno responsabilità di programmazione e gestione in sanità.

Non si può pretendere di ottenere qualità nell’ assistenza infermieristica con un numero esiguo e precario di infermieri.

Non si può pretendere di migliorare la qualità delle cure infermieristiche continuando ad aspettare sentenze o fantomatici ricorsi, gli infermieri ( ma soprattutto i cittadini ) sono stanchi di aspettare e l’attesa continua a generare disaffezione alla professione e demotivazione nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Non si può pretendere il consenso dei cittadini, sempre più consapevoli e pretenziosi (giustamente) dei propri diritti, sulla quantità e qualità delle prestazioni assistenziali ricevute persistendo questa situazione.

In conclusione non si può continuare “a giocare” con i numeri, perché alla domanda di salute del cittadino tutto ciò non interessa ed allo stato attuale l’infermiere, responsabile dell’assistenza, non è in grado di soddisfare nella maniera ottimale i suoi bisogni.

Pertanto, INVITO a verificare, personalmente, le presenze del personale infermieristico nelle varie Unità Operative dei Presidi Ospedalieri e sul Territorio, perché è solo in questo modo che ci si può rendere conto come il paziente da una parte e l’infermiere dall’altra vivono una stessa, anche se diversa, situazione di indignitosa insicurezza».

Ora arriva la risposta del direttore generale Oreste Florenzano.

Le mie parole, inserite in un contesto più ampio, sono state strumentalizzate. Del tutto distorte. Non intendevo minimamente affermare che gli infermieri che, loro malgrado, si sono contagiati hanno contratto il virus perché non hanno indossato correttamente i dispositivi di protezione individuale.

Ho sostenuto una cosa diversa, riconosciuta universalmente da esperti di gestione dei protocolli sanitari nonché da medici e scienziati: i dispositivi di protezione individuale servono appunto per evitare il propagarsi del contagio negli ospedali. La direzione generale e tutto il personale Asrem, a cominciare dagli infermieri, lavorano proprio per rendere gli ospedali luoghi sicuri. Siamo un’unica squadra, tutti dalla stessa parte e tutti a remare, da mesi, nella stessa direzione.

Ciò che ho detto, ma che nel riportare le mie dichiarazioni è stato omesso è altro. Ho detto che non è possibile, sulla base dei dati in nostro possesso scaturiti dal tracciamento, sostenere con certezza matematica che gli infermieri siano entrati a contatto con il virus all'interno dell'ospedale (così come non è possibile escluderlo). E questo non perché il tracciamento non funzioni, bensì per la presenza di numerosi cluster attivi al momento a Termoli, a Campobasso e Isernia, le cittadine che ospitano i nostri ospedali, e per le singole storie epidemiologiche che non possono essere circoscritte tutte nello stesso contesto.

Ci sono i dati freddi e univoci. Po ci sono le polemiche, le distorsioni. Che negano persino i dati matematici più chiari pur di sostenere una tesi diversa, a uso e consumo dei detrattori. E’ un tranello in cui i molisani so che non cadranno.

Adesso non ci servono polemiche, ma serenità. Ed è con serenità che vorrei far notare come spostare, contro ogni evidenza scientifica, l’attenzione pubblica sugli ospedali come veicolo di propagazione del contagio, è falso e pure pericoloso. Ad ascoltare certi discorsi montati ad arte, c’è il rischio che tra la popolazione si diffondono il timore di non poter andare in ospedale per le cure no-Covid di cui hanno bisogno. Non è così. Non possiamo permettere che i malati rinuncino alle cure per paura di contagiarsi.

Pure con una epidemia in atto e con una carenza innegabile di personale, che è il risultato di decenni di depauperamento della sanità pubblica, non di certo imputabili a me, stiamo cercando di rendere gli ospedali luoghi i più sicuri possibile.

L’elevato numero di ricoveri Covid ci ha costretto a modificare in corso d’opera alcuni protocolli per allargare il diritto alle cure sancito dalla nostra Costituzione a tutti i malati. In Molise, per fortuna e contrariamente ad altre realtà, questo è ancora possibile.

Non deve però passare il concetto che gli ospedali molisani siano, agli occhi dell'opinione pubblica, luoghi pericolosi. Ribadisco: non è così. Il contagio avviene più fuori che dentro: questo è un fatto, il cui merito va proprio ai nostri infermieri e ai nostri medici che utilizzano correttamente i dispositivi di protezione individuale e i protocolli anti-contagio. Quello che sostengo è supportato dalle cifre a disposizione della Asrem e del Molise: su quasi 2600 casi di attuale positività al coronavirus, poche decine afferiscono a personale ospedaliero. E’ La prova che gli ospedali, grazie al loro personale e anche ai comportamenti individuali, stanno fronteggiando egregiamente l’ondata.

E gli infermieri, è notorio, sono i più esposti. Poiché sono stato chiamato direttamente in causa dall'Ordine, ribadisco la piena e totale solidarietà e ammirazione nei confronti di un personale infermieristico che con abnegazione, incredibile senso del dovere e amore per una professione sempre delicata e difficile e, in questo momento, particolarmente rischiosa è a fianco dei nostri pazienti, sottoponendosi a sacrifici costanti e quotidiani. I nostri infermieri sono la garanzia principale del diritto alla cura che cerchiamo di garantire ai molisani, sia che arrivino in ospedale con Covid sia che abbiano bisogno di cure relative ad altre patologie. Quello che Asrem doveva fare per potenziare l'organico è stato messo in atto, ricorrendo a tutte le procedure possibili, dai concorsi ad altro genere di procedure, comprese le assunzioni con contratto a partita IVA. Continueremo su questa strada, consapevoli che la difficoltà nel reperire personale esiste e ci accomuna, purtroppo, al resto del Paese. Questa non è una consolazione, ma una semplice constatazione. Che sia da stimolo alle stesse persone che adesso accusano e polemizzano affinché contribuiscano a rendere il Molise attrattivo e appetibile per medici e infermieri. Nel frattempo, ancora grazie ai nostri infermieri, sebbene la coscienza del loro valore non sia mai venuta meno».