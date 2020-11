Scuole, c'è attesa in vista della prossima settimana: tamponi a Difesa Grande

TERMOLI. C'è molta attesa in città riguardo le decisioni che saranno assuene nelle prossime ore, riguardo la scelta di riaprire le scuole dell'obbligo a Termoli o meno, poiché l'ordinanza del sindaco Francesco Roberti era stata prorogata fino a sabato 28 novembre. Molto dipenderà dalle indicazioni che saranno fornite dall'Asrem, col reparto di Prevenzione che numeri alla mano potrà consigliare un ritorno in classe per la didattica in presenza o meno.

Nel frattempo, proseguono i tamponi nelle scuole e ieri sono stati effettuati a Difesa Grande, per le medie, due classi della primarie e tutto il personale. E’ stato effettuato nel tardo pomeriggio il ciclo di prelievi col personale Asrem nel centro sociale per anziani e la dirigente scolastica Luana Occhionero ha voluto ringraziare sia il personale sanitario che il sindaco di Termoli per aver concesso gli spazi, peraltro attigui alle aule e incastonati nel medesimo plesso, oltre ovviamente alla disponibilità di famiglie, bimbi e lo stesso personale scolastico.