Bagarre sul Cosib, l'ex sindaco Antonacci replica a Bellotti

GUGLIONESI. Pronta la replica di Leo Antonacci alle dichiarazioni del sindaco di Guglionesi, suo successore, Mario Bellotti. «Mentre la quasi totalità degli Amministratori celebra “la giornata contro la violenza sulle donne” (alla quale, da ex amministratore convintamente mi associo), il nostro caro sindaco trova il modo di autocelebrarsi per la nomina al Cosib. Lo fai con lo stile peggiore che possa esserci, tirandomi e citandomi per l’ennesima volta in ballo, rigorosamente non in mia presenza. Devo essere sincero, ti vedo molto più spigliato dietro una tastiera di computer che nella sala consigliare, dove spesso fai imbarazzanti scene mute alle tante interrogazioni che ti giungono da tutte le parti. E comunque continui a citarmi nonostante, come da tua affermazione io sia un ex amministratore… E allora perché insisti? Forse hai bisogno di luce riflessa perché di luce propria evidentemente non riesci a brillare?

O perché evidentemente, i tanti paragoni con il passato procurano una sofferenza interiore, che ti logora più di quanto lo facciano i miseri risultati che ottieni nella tua veste istituzionale. Sono profondamente dispiaciuto di essere diventato il tuo incubo peggiore. Ai tuoi spropositi, comunque porto qualche altro elemento di riflessione per i lettori più attenti: 1) Durante il governo di “Guglionesi nel Cuore (2008-2018)” che mi ha visto ricoprire la carica di Sindaco, la nostra comunità ha conosciuto i picchi massimi di rappresentatività. Ti ricordo che il sottoscritto, del Cosib è stato Presidente f.f., ne ha sempre determinato le sorti mai piegando la schiena ai vari diktat, e soprattutto non ha mai ricoperto il ruolo di “quinta ruota del carro”, seduto a quel tavolo solo perché ha fornito il voto che mancava, e non per altri meriti particolari. Piuttosto, leggiti la nota del PDin cui sei citato….. Davvero una gran bella figura! 2) Mai barattato nulla….

Evidentemente sei poco e mal informato, o forse è meglio dire che ti disegni le tue verità ad uso e costume. La verità è che io ricopro la carica di Presidente della Net Energy Srl da prima che io mi dimettessi dal Cda del Cosib…. Un po’ l’esatto contrario di quello che tu definisci “poltronificio”… Senza che mai nessuno me lo chiedesse, e tantomeno a discapito dell’Ente che rappresentavo, mi sono volontariamente dimesso per dare spazio e rappresentanza a chi in quel momento non ne aveva! 3) Nel decennio di Sindaco ho ricoperto altri ruoli quale Presidente dell’Unione dei Comuni o nell’ambito sociale di zona, ruoli questi senza indennità ma svolti con lo stesso entusiasmo e voglia di fare bene che ho profuso in tutti gli incarichi che ho ricoperto. Tu saiche la carica di Presidente dell’Unione dei Comuni viene determinata dai voti di rappresentanti di 10 comuni, ben 30 amministratori. Bene, solo per tua conoscenza io sono stato il Presidente rimasto in carica per più tempo, segno questo dell’alta considerazione che i vari amministratori e colleghi Sindaci nutrivano verso la mia persona.

Durante questa Presidenza, l’Unione dei Comuni ha portato a compimento, grazie anche al lavoro della ridotta struttura tecnica, il bando più grande dell’epoca, quello della raccolta differenziata, dei quali effetti ingiustamente ogni tanto ti fregi. Vedi caro sindaco, invece che tirarmi in ballo in futili querelle, che trovano più spazio nella pagina del gossip che in quella amministrativa, dedica il tuo tempo a rispondere ai tanti quesiti inevasi posti dai consiglieri di opposizione nelle sedi più svariate, dai una risposta alle maestre senza stipendio, ai genitori che vivono il disagio di un asilo nido chiuso, ai tanti debiti fuori bilancio non sanati e non pagati, al fatto che il tuo vicesindaco ha disatteso il tuo programma sulle indennità tutto questo con la tua manifesta complicità che ha tenuto celata la notizia per quasi un anno alla tua popolazione, al fatto che a metà mandato dal tuo cilindro ancora nessun lavoro importante è venuto fuori….. e che a malapena completi, con enormi sforzi, quanto da noi lasciatoti in eredità…… e potrei continuare a far notte!

Concludo invitandoti a parlare del tuo predecessore se vuoi, ma per correttezza istituzionale fallo nei modi dovuti, in mia presenza, magari in pubblico, così che qualcuno possa giudicare chi dei due dice fandonie, e non filtrato da un monitor….. perché sai con tastiera e monitor come interlocutori diventiamo tutti leoni!»