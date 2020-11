CAMPOMARINO. Il primo lockdown del 2020, non è stato per tutti semplice. La convivenza, forzata, ha messo in evidenza la piaga più brutta che esiste al mondo: la violenza sulle donne.

Quelle donne che, tra le mura domestiche, dovrebbero esser più tranquille, si sono ritrovate in mano ai loro aguzzini, partner,compagni e meriti, e senza via di scampo.

Senza via di scampo perché, come tutti ben sappiamo, nei primi mesi dell’anno, di casa non si poteva uscire. Le chiamate alle forze dell’ordine o ai centri antiviolenza sono state circa 128. Molto meno rispetto ai mesi o agli anni precedenti, penseranno in molti, ma non è una cosa positiva, poiché tante donne non riuscendo a chiedere aiuto, hanno visto la morte.

I femminicidi familiari consumati nei primi dieci mesi di quest'anno ha raggiunto il 67,5% attestandosi addirittura all'80,8% nel trimestre del dpcm 'Chiudi Italia'. Tra marzo e giugno, ben 21 delle 26 vittime di femminicidio in famiglia convivevano con il proprio assassino.In valori assoluti, nel confronto tra i primi dieci mesi del 2019 e il medesimo periodo del 2020, il numero dei femminicidi familiari con vittime conviventi sale da 49 a 54 (+10,2%), mentre scende da 36 a 26 quello delle vittime non conviventi (-27,8%). [Dati Eures]

Nel giorno internazione contro la violenza sulle donne, il comune di Campomarino ha voluto fortemente organizzare un webinar su questo tema importante. Un tema che deve esser un punto di partenza, un monito a far di più. Un tema di cui, sì si parla, ma sempre troppo poco. O, comunque, troppo poco si fa.

Perché se è vero che le vittime di violenza denunciano, è anche vero che, tante e troppe volte, le denuncie non vengono ascoltate. O vengono ritirate dalle dirette interessate che, oltre alla paura, non hanno il sostegno economico necessario per portare avanti delle cause. E il governo dov’è?

L’onorevole Tartaglione ha affermato che “oggi è stata approvata la legge sul corso di libertà” firmata dall’onorevole Polidori e dalla stessa Tartaglione, “proprio in virtù dei vuoti normativi che fanno sì che le vittime ritirino le denunce poiché non hanno autonomia economica”.

Leggi su leggi, anti stalking, legge sul codice rosso dell’avvocato Bongiorno, ma le donne rimangono sempre le vittime di “uomini” che sono la feccia della nostra specie. Uomini che sfogano le loro frustrazioni su altre persone, perché codardi a a prendersela con loro stessi.

Una giornata “simbolica ma di enorme significato” ha dichiarato Michele Marone, sostenendo che “non è violenza solo quella fisica, ma anche quella psicologica. Quella violenza silente che provoca dolore tanto quanto quella fisica o, a volte, è peggio”, poiché annienta la vittima che si sente soffocata e crede di non esser all’altezza di quell’uomo che ha accanto.

“E tante volte, sono proprio quegli uomini, quegli aguzzini, ad accompagnare le vittime nei pronto soccorsi- ha sottolineato l’infermiera del nosocomio termolese Laura Staniscia. Gli aguzzini che accompagnano le loro vittime per accertarsi che queste ultime non parlino. Ma all’interno dei pronto soccorso, la macchina operativa subito si accende e iniziano le indagini. “Bisogna stare attenti anche a non inquinare le prove, bisogna lavorare in èquipe per far in modo che la vittima si fidi e che sporga denuncia”. Non sempre è facile.

Per questo esistono i centri antiviolenza. E il Molise ne ha 3, a Campobasso, a isernia e a Termoli, più una casa famiglia a Campobasso. questi centri accolgono tutte quelle donne, quei soggetti che sono stati sottoposti a violenze. Sono accolte da psicologi, avvocati, medici che si adoperano e attuano un percorso, una rete di assistenza continua che le accompagnino per tutto il tempo necessario.

Violenze fisiche e psicologiche che danneggiano chi le subisce. Violenze che spesso vengono giudicate superficialmente. Basti pensare al caso “Genovese”, alla ribalta nelle tv nazionali, da qualche settimana, dove questo “grande imprenditore” abusava, stuprava, drogava e filmava le violenze sulle ragazze che entravano in casa sua, alle sue feste. Ed è sempre più impensabile,e fanno inorridire quei commenti che dicono “la ragazza se l’è andata a cercare”. La ragazza non si è andata a cercare niente. Cari uomini, se una donna dice no, è no! Senza se e senza ma.

Proprio sulla scia di questi avvenimenti sia l’avvocato Tina De Michele, sia la psicologa Sara Fauzia, operatrici del Cav di Termoli, hanno specificato come “tutte le donne vittime di violenza che arrivano nei nostri centri, quando raccontano quegli spiacevoli, terribili episodi, esordiscono dandosi loro le colpe, mai colpevolizzando la bestia che è stata al proprio fianco”. ‘Ho mancato io, ho sbagliato, non ho saputo fare, non sono in grado, non sono capace’ tutte frasi che annullano la propria persona. Tutte frasi che si sentono dire troppo spesso e ripetutamente.

Cosa si può fare in una regione così piccola? Attuare una rete territoriale che coinvolga tutte le amministrazioni e le istituzioni, fare prevenzione all’interno delle scuole. Educare i ragazzi di oggi al rispetto nei confronti dell’altro. Che sia donna, uomo, bambino, omosessuale, trans gender. Il rispetto nei confronti di un no, di un divorzio, di una separazione. Ogni famiglia, più o meno, piange una mamma, una figlia, una donna perché un mostro non sa esser uomo. Un mostro non sa fare le valigie e andar via di casa nel rispetto delle persone, e anche di sé stesso.

La testimonianza dela dirigente del commissariato di Polizia di Termoli, Maria Concetta Piccitto, durante il webinar, ha suscitato un brivido a tutti i presenti. “Sono passati più di dieci anni da questo episodio, ma lo ricordo benissimo. Intervenni una sera per un omicidio, per un femminicidio di una signora uccisa davanti al figlio dall’ex compagno. In quel momento ho giurato a me stessa, per quanto fosse stato in mio potere, avrei fatto di tutto, dando fastidio, sollecitando e imponendo per quanto possibile a chiunque e in qualunque modo, che fatti di questo genere non si potessero più ripetere. Vedere una persona giovane riversa per terra e un ragazzino che ha assistito all’uccisione della mamma, credo sia un’immagine che porterò davanti ai miei occhi per tutta la vita”.

Soddisfatti l’assessore alle politiche sociali di Campomarino Rossella Panarese e il sindaco Donato Silvestri, “questo vuole essere un punto di partenza che ci porti a dialogare con tutte le istituzioni e con le scuole. La prevenzione di questa piaga parte anche da lì”.