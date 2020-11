​Quegli onorevoli di tanti anni fa

MOLISE. Talvolta mi domando: si può vivere solamente “contro” qualcuno (o qualcosa) o non riuscire a trovare mai ciò che ci aggradi del tutto; oppure concordare con pochi, evitando ogni discussione con gli altri? Si potrebbe campare alla giornata, ritagliandosi una fetta di mondo per lavorarvi dentro come un tarlo, senza appartarsi; o volgere la schiena alla società locale, osservarla, servirsene, pur facendole da servitore, conservando la più completa indifferenza? Poi mi chiedo: certi quesiti “esistenziali” mi si originano per via degli atteggiamenti di “lor signori”, vale a dire di quei consiglieri regionali che, invece di affrontare i problemi del Molise, mostrano di essersi dati alla politica soltanto per risolvere quelli – più immediati – del proprio ‘vissuto’ economico quotidiano?



Quest’impressione è tanto netta da far venire alla mente (fine ‘800) l’on. Pietro Chiesa che, ascesi i gradini di Montecitorio, aveva continuato ad esercitare il proprio lavoro: quello di starsene seduto su di un’assicella, appesa ad un cavo, posta lungo le fiancate delle navi. Da quell’instabile sito batteva le lamiere col martello per scrostare la vernice vecchia. Era “martellinatore” di mestiere e così povero che, quando andava in Parlamento e doveva passare la notte a Roma, per non far gravare sullo Stato la spesa dell’albergo, prendeva il treno della Calabria alle 21 ed andava sino a Battipaglia, dove sarebbe arrivato solo alle 3 del mattino. Qui si svegliava, scendeva e saliva sul convoglio proveniente da Reggio per giungere a Roma verso le 9, sempre dormicchiando. I deputati potevano viaggiare gratuitamente in 1^ classe ed il Chiesa, non volendo approfittare di altro, utilizzava solo questo beneficio. Non mi pare che gli attuali consiglieri regionali, una volta eletti, si comportino come questa figura d’altri tempi.

Fatte le debite eccezioni, oggi sembrerebbe di avere a che fare con personaggi che, una volta, nessun Segretario di quelle sezione (oramai ‘chiuse’) avrebbe osato accogliere fra i tesserati per totale carenza di versatilità. Allora chi pretendeva di “impegnarsi” poteva contare su di una sorta di censura e risparmiava eccessi ed esagerazioni. Oggi, con la facilità con cui si viene ammessi, l’“aspirante” rimane indifeso da se stesso e finisce con il cadere nel ridicolo. Ecco perché si registrano i casi di chi, divenuto Sindaco od Assessore, manco conosce i comportamenti amministrativi da tenere e le faccende di cui occuparsi. Nel secolo scorso, i giovani che volevano dedicarsi alla politica chiedevano lumi al Segretario di Sezione. Quando il soggetto non fosse piaciuto, gli si diceva (diplomaticamente): ”Ho ascoltato con interesse le tue idee sui problemi cittadini. Le ho trovatesplendide, ma talmente nuove da mettere in ombra quelle di chi già è attivo in questo Partito. Perciò, ti sconsiglio dall’impegnarti. La tua presenza potrebbe suscitare la loro invidia e finirebbe con l’influire sugli iscritti al punto da relegare le tue formulazioni tra le scorie da buttare nei rifiuti. Ciò sarebbe un vero peccato, ragion per cui ti consiglio di serbarle solo per te. Tienile ben nascoste e raccontale soltanto ad amici sicuri, come hai già fatto con me”.

Purtroppo oggi sono in molti coloro che accedono alle cariche, sia pure quando non siano stati capaci di fare alcunché d’altro nel loro quotidiano. L’indennità ha sostituito un ideale che non c’è più e le deviazioni della politica (quelle dell’epoca della “balena bianca”) sono diventate politica a tutto conto.I problemi vengono affrontati solo sulle testate locali; e, su quegli stessi fogli, si comincia a dichiarare peste e corna di questo o di quello, ma solo per distrarre l’opinione pubblica da faccende ben più serie. Anni fa, sentii un amico che, colloquiando con un noto consigliere regionale, chiedeva quale opinione avesse di un suo collega Assessore. “E’ sicuramente una persona preparata!”, fu la risposta. L’amico allora gli rivelò in un’orecchia che l’altro (di cui lui diceva così bene) lo riteneva invece un modesto politico e che, una volta, l’aveva addirittura definito ‘buono a nulla’. Fu allora che, senza scomporsi, il consigliere rispose: “Può darsi che stiamo sbagliandoci entrambi”.

