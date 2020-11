TERMOLI. Ore 3.54 di martedì 26 novembre 2019: i letti sulla costa cominciano a tremare, nei piani più alti. Non tutti lo avvertono, ne percepiscono l’ondulazione, ma diverse sono le segnalazioni sul sisma che ha devastato la zona tra Durazzo e Tirana, dall’altra parte dell’Adriatico.

Il terremoto forte in Albania nei precedenti 40 anni, ha provocato 51 morti, più di 3000 feriti e danni ingenti al patrimonio edilizio e, in alcuni casi, storico-culturale.



In questo giorno di ricorrenza, ricordiamo anche l'impegno che specie dal basso Molise, con l'ausilio della Protezione civile regionale, è stato profuso per la popolazione che così tante assonanze ha con questa parte di Adriatico.

I Comuni arbereshe, legati a filo doppio nella storia, ma anche le associazioni di volontariato. Pochi giorni fa, il 5 novembre, proprio in vista di questa data, il sindaco di Tirana, Erion Veliaj, ha inviato una lettera alla Confraternita della Misericordia di Termoli, indirizzata al Governatore Romeo Faletra, per ringraziare i volontari a distanza di un anno per l'opera svolta in soccorso della comunità transfrontaliera.

«Stimato Governatore, mi permetta di ringraziarla e congratularla, a nome anche dei cittadini di Tirana, per il lodevole impegno e il sostegno umanitario dimostrato nei confronti delle persone più bisognose della nostra città.

Apprezziamo in modo particolare il vostro aiuto nell'affrontare l'emergenza umanitaria con la missione sotto il motto "Tutti insieme per portare aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto", attraverso la quale avete reso possibile l'ausilio immediato ai terremotati con personale specializzato e qualificato non solo nei primissimi momenti, ma anche dopo supportanto e aiutando i più colpiti. Considerando questo un atto umanitario, ci avete ricordato di nuovo una grande lezione di vita, che solidarietà e umanità non conoscono confini.

Confidando in una ulteriore e proficua collaborazione in ambito sociale, culturale e umanitario, la prego di voler gradire i miei più distinti saluti».

Dal sindaco di Tirana, Erion Veliaj.