Per tutti quelli che “Ho visto Maradona”: a Termoli manifesti per la scomparsa di Diego

TERMOLI. Saranno affissi a Termoli manifesti di lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona, iniziativa presa da due tifosi del Napoli calcio, Gianfranco Bove, che ieri ha offerto la sua personale testimonianza in ricordo del Pibe de Oro, e da Antonella Occhionero. Entrambi ingegneri, entrambi ammiratori del massimo genio calcistico che il mondo abbia saputo esprimere. Scelta di cuore poi condivisa dagli altri supporter della formazione partenopea che vivono a Termoli, ricordiamo che anni fa venne persino fondato un club degli aficionados.

Ecco il testo che accompagna questo gesto:

Ho sempre scritto con difficoltà di Diego Armando, come se fosse un qualcosa di, personale, così radicato nell’intimo da non riuscire a condividerlo.

La verità è che Diego mi commuoveva, oggi mi piega in due il dolore togliendomi il respiro.

Mi emozionava il ricordo e l’associazione del ricordo stesso ad un tempo che non c’è più, ma basta chiudere gli occhi un attimo, un solo attimo, per rivederne colori, facce, momenti.

La radiolina con “tutto il calcio minuto per minuto” e mio padre, napoletano e tifoso del Napoli da sempre che orgoglioso ascoltava le gesta di quel campione venuto dall’Argentina con le sue giocate ridava orgoglio a una squadra e a un popolo e intanto piano piano ci consentiva di realizzare il sogno, il sogno di una vita,

Napoli Campione d’Italia.

Ricordo ancora le 50 mila lire messe nelle mie mani, quelle di un bambino di appena 14 anni per permettergli di comprare una bandiera enorme, tutta azzurra, il nove maggio 1987.

Il tempo trascorso attendendo di leggere la notizia che Diego prima o poi tornasse, perché anche solo immaginare Napoli ed il Napoli senza Diego era impossibile.

Ricordi quando da piccolo mi chiudevo nel mio piccolo mondo e la finestra diventava una porta e le tende magicamente si trasformavano in reti bianche e la sedia diventava Pietro Vierchowood e io eri quasi sempre lui, Diego.

Diego con il subbuteo, che quando cadeva per terra il 10 azzurro ti veniva il freddo addosso.

Quella sorta di obbligo morale di tramandarlo in qualunque modo ai posteri.

Sempre Diego nella mia vita, tanto Diego, troppo Diego per non sentire un groppo in gola mentre ne scrivo.

Da quel giorno del 1984 la mia vita è cambiata, è cambiata la vita di tutti noi, di tutti quelli che fanno tremendamente fatica a farlo capire a chi non l’ha vissuto.

Per tutti quelli che oggi, da soli, ascoltando una canzone o vedendo un video, in un momento qualsiasi di questo 30 ottobre, hanno pianto e piangeranno ripensando alla propria vita, ai propri cari andati via, ai giorni passati, ai giorni felici, pensando semplicemente a Diego come ad uno di famiglia.

Tutti quelli che “Ho visto Maradona”.