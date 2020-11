«3.700 medici disponibili sull'emergenza Covid, il Molise non perda anche questa occasione»

TERMOLI. Si è chiusa lunedì sera, 23 novembre, la finestra sulla manifestazione d'interesse dei medici bandita dalla Protezione civile nazionale.

In merito, anche legandosi alle ultime vicende degli operatori positivi all'ospedale San Timoteo, è intervenuto il presidente dell'omonimo comitato, Nicola Felice.

«Sarà lo stress, il timore di ammettere che in questa emergenza, si sono fatte scelte inappropriate e adottati provvedimenti gravemente insufficienti, per giungere a rilasciare dichiarazioni che rischiano di infangare la professionalità degli operatori sanitari che si trovano a combattere in condizioni estreme e in prima linea, nonché a ledere la stessa immagine dell' Azienda sanitaria regionale.



Ora, per il Molise occasione da non perdere! Alla manifestazione di interesse proposta dalla Protezione Civile Nazionale hanno risposto circa 3700 medici abilitati all’esercizio della professione, iscritti ai rispettivi ordini professionali, e medici in possesso di specializzazione: Anestesia e rianimazione, Malattie infettive, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza. Ora le regioni possono attingere dagli elenchi, che saranno predisposti dalla Protezione Civile, di detti medici.