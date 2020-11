ISOLE TREMITI. Novità di carattere differente dall'arcipelago delle Isole Tremiti, come riferisce il portale della Riserva Marina.

«È arrivata nelle acque delle Isole Tremiti la nave “Dallaporta” del Cnr-Ismar. La nave oceanografica effettua studi avanzati nel settore della pesca scientifica, della biologia marina e dell'ambiente marino in genere, ha una lunghezza di 35 metri e raggiunge 14 nodi di velocità massima.

La nave, in grado di ospitare sino a 8 membri di equipaggio e 12 ricercatori, presenta a bordo tutte le più moderne dotazioni scientifiche e di plancia per lo studio della pesca marittima e delle condizioni ambientali marine: ecoscandagli di varie frequenze, ecointegratore, torsiometro, telecamera subacquea, sonda "CTD" equipaggiata di numerosi sensori per la misura dei vari parametri ambientali, "Rosette Multisempler" per il prelievo di campioni di acqua di mare a varie profondità, correntometri, verricelli per la pesca ed altre apparecchiature. Nei laboratori ospitati a bordo è possibile analizzare immediatamente i campioni biologici e di acqua di mare prelevati durante le campagne oceanografiche e di pesca».