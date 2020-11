TERMOLI. La Diocesi di Termoli-Larino, in continuità con la proposta “Prepariamo il Giorno del Signore in famiglia”, avviata nel mese di ottobre, all’inizio del tempo di Avvento-Natale propone una scheda settimanale di preghiera per preparare la messa domenicale e, alla luce della Parola, entrare vitalmente nel Mistero del Natale.



“Consolate il mio popolo” queste parole del profeta Isaia sono attualissime oggi per noi, che viviamo un periodo di restrizioni e di emergenza sanitaria, che ci ispira timore, incertezza spaesamento.

Non siamo soli, Dio è con noi e per noi! E’ questo quanto ci ridona il Mistero del Natale che ci prepariamo a celebrare attraverso il cammino di Avvento. Natale è un Mistero di consolazione: non siamo soli, ma con Lui che si è fatto come noi.

Accompagnati dalla Parola di Dio, specie dalle pagine del Vangelo della domenica, possiamo essere introdotti gradualmente nell’esperienza della vicinanza di Dio alla nostra vita, e della sua piena partecipazione al vissuto delle nostre famiglie.

Le singole schede sono semplici ed essenziali e invitano a raccogliersi, come famiglia, per alcuni minuti, possibilmente in prossimità della domenica, per prepararsi a celebrare insieme all’intera comunità il Giorno del Signore con la specifica tonalità del tempo liturgico che viene offerto dalle preghiere del messale e dalla letture bibliche.

Viene proposto in questo tempo un’attività: la costruzione e la contemplazione del Presepe e ogni scheda propone anche un impegno-proposito da vivere perché il Mistero celebrato si rifletta nella vita quotidiana e di famiglia.

Le schede saranno diffuse sul sito della diocesi, sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter) con l'invito a condividerle nella propria rete di contatti.