Ordini dei medici: «Promiscuità di percorsi all'interno dell’ospedale San Timoteo»

TERMOLI. Non si placano le polemiche sulla vicenda dei contagi tra gli operatori sanitari del San Timoteo e dopo il botta e risposta tra l'Ordine degli infermieri e il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano, arriva la nota congiunta degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso e Isernia.

«In un periodo di grandissima difficoltà e disagio per tutti gli operatori sanitari e di allarme per la salute dell'intera collettività, il coordinamento degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri molisani ritiene inopportuno che vengano rilasciate o divulgate dichiarazioni che mettano in dubbio le buone pratiche e le capacità di contenimento del contagio da parte degli stessi operatori all'interno delle strutture ospedaliere e/o del territorio.

Quel che è certo è che esistono una promiscuità di percorsi e un cluster all'interno dell’Ospedale San Timoteo sicuramente estremamente preoccupanti all’interno di un presidio sanitario e che affermazioni come quelle riportate offendono tutti i medici e gli infermieri che quotidianamente mettono a repentaglio se stessi e i loro affetti più cari e ancor più la memoria dei nostri colleghi che hanno pagato con la vita l'attaccamento alla professione.

Non è questo il momento delle contrapposizioni, ma della collaborazione tra decisori politici, amministratori, scienza medica e società, rimandando a tempi più sereni la riorganizzazione del sistema sanitario, alla luce di tutte le criticità emerse.

I cittadini devono rispettare le misur e di contenimento del contagio, nel loro stesso interesse, ma devono essere adeguatamente informati e non solo subissati di numeri di morte e di comunicazioni che allarmano o peggio gettano ombre sui percorsi terapeutici, minando la fiducia nei loro medici, che anche operando in condizioni di grave disagio e di scarse risorse, si prendono sempre cura della persone preservando la vita».

Documento firmato dai presidenti Fernando Crudele e Carolina Di Vincenzo.