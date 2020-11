​Meglio imparare a leggere bene la bolletta elettrica

MOLISE. Analizzando le voci della bolletta elettrica, ci si rende conto che i costi finali non sono proporzionati ai reali consumi. Gli esperti sottolineano che la materia prima’energia’ incide appena per il 37,12% del prezzo finale. La restante parte, che ammonta al 62,88%, è legata ai costi di gestione ed alle imposte (trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, iva ed imposte).

Le ultime indagini hanno stimato tali incidenze prendendo in esame tre situazioni (single, coppia e famiglia composta da 4 persone) con ipotetico contatore della luce di potenza impegnata pari a 3 kW. Sono state prese in considerazione esclusivamente le tariffe del mercato libero. Sono stati calcolati i valori-tipo di tre bollette: la prima è riferita ad un ‘single’ che consuma in media 1.400 kWh di energia all'anno; la seconda è quella della coppia, con un fabbisogno di 2400 kWh; la terza riguarda una famiglia di 4 persone che consuma in media 3400 kWh ogni 12 mesi. Il ‘single’ paga 290,66 euro di bolletta annuale, ma soltanto 110,99 euro (il 38,19% del totale) riguardano i reali consumi energetici.

Tutto il resto è dovuto alle altre voci. Ad esempio, peseranno molto sul totale della bolletta le spese per trasporto e gestione del contatore, pari a 94,70 euro (cioè circa il 32,58%). Lo stesso ‘single’ spenderà molto meno per gli oneri di sistema, circa 58,54 euro (che corrispondono solo al 20,14%). Infine, a tutte queste somme dobbiamo aggiungere l'Iva e le imposte che - da sole - si aggirano intorno ai 26,43 euro (circa il 9,09%). La fattura media per una coppia si aggira attorno ai 407,83 euro/anno. Di questi solo 153,74 euro sono dovuti ai consumi effettivi di luce, mentre ben 103 sono in carico alla gestione del contatore. L’incidenza dei consumi, pertanto, è pari al 37,70%. Tutto il resto della somma dovuta è in gran parte (25,26%) legata ai costi di trasporto. Una buona 'fetta', poi è dovuta ad oneri di sistema (24,61%).

La coppia, infine, dovrà pagare 50,70 euro di iva e di imposte varie (il restante 12,43%). Nel caso del nucleo familiare con 4 componenti la sproporzione tra consumi e somma definitiva da versare si fa ancora più evidente. In base all'indagine, infatti, la famiglia media riceverà una bolletta della luce con un importo annuale complessivo pari a 553,96 euro. Di questi solo il 35,47% corrisponde ai consumi di energia, pari a 196,49 euro. Le altre voci incidono, anche in questo caso, di gran lunga meno. I costi di trasporto e gestione del contatore raggiungono un importo di 111,36 euro (incidendo per il 20,10%) mentre gli oneri di sistema risultano pari a 142,18 euro (25,67%). Chiudono la lista delle extra-voci l'Iva e le imposte con un valore di 103,93 euro (18,76%). Risparmiare è possibile, ove ci si avvalga di un comparatore dei prezzi. Benché oneri, imposte e costi di trasporto e gestione del contatore siano costi inevitabili, si può risparmiare scegliendo un fornitore che proponga un prezzo della materia prima più basso. E’ possibili ottenere ulteriori risparmi grazie a consumi oculati.

Per farlo sarà sufficiente avvalersi di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. A differenza di quanto si possa pensare, il costo dell'energia elettrica non è unitario perché dipende da una serie di parametri che vanno dall'orario del consumo al tipo di contratto, nonché al fornitore di energia elettrica.

Per ciò stesso il primo passo per capire come limitare i consumi energetici è conoscere il costo del Kilowattora (kWh) a seconda delle fasce orarie e sapere da cosa sono determinate le variazioni dei prezzi. Per calcolare il costo orario-energia elettrica bisogna partire dalla propria bolletta dei consumi. Ci si potrà facilmente rendere conto che il totale non si basa solo sui consumi netti, ma anche su una serie di spese aggiuntive. Per conseguenza, se si sia interessati al solo costo della vendita in kWh, bisognerà isolare il costo di vendita da tutte le altre voci. La bolletta riporta sia i costi sia il totale consumato. Per conoscere quello unitario e il relativo costo basterà dividere il valore riportato alla voce di vendita della corrente per il numero di kWh consumati nello stesso periodo. Questo valore è indicativo, come già detto, esclusivamente del prezzo netto dell'energia elettrica. I vari gestori, tuttavia, come s’è spiegato, affiancano al costo netto della vendita anche quello di una serie di servizi.

Per avere il costo effettivo di un kWh, il calcolo corretto da effettuare è quello di dividere la spesa totale, così come riportata dalla bolletta, per il numero di kWh consumati. In tal modo, si avrà una panoramica più precisa dei costi comprensivi delle spese accessorie. Una volta compreso il meccanismo per calcolare il costo dell'energia elettrica, si potrà scegliere di effettuare misure differenziate per comprendere, ad esempio, quale sia il costo nelle diverse fasce orarie. L'energia elettrica non presenta un costo omogeneo durante tutta la giornata, ma un costo suddiviso in diverse fasce orarie.

Le fasce orarie sono quattro; in base ad esse cambiano i prezzi dell’energia: F1, dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì; F2, dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì; dalle 7 alle 23 il sabato, festività escluse. F3, da mezzanotte alle 7 e dalle 23 alle 24 dal lunedì al sabato; tutte le ore della giornata la domenica e giorni festivi. F0, tutte le ore indistintamente dai giorni della settimana. Solitamente, i gestori di energia elettrica, per semplificare, accorpano le fasce 2 e 3 ottenendo la fascia F23 (da cui il nome “tariffa bioraria”). La tariffa mono oraria, che corrisponde alla fascia F0, permette di avere un prezzo fisso indipendente dalle ore e dai giorni in cui si utilizza energia. Le bollette, oltre a riportare i consumi totali, riportano anche uno schema che riassume i singoli consumi durante le diverse fasce orarie. Se il costo per kWh può essere calcolato nello stesso modo indipendentemente dal gestore con cui si è sottoscritto il contratto, bisogna tuttavia sottolineare la probabilità che, confrontando gestori differenti, si incappi in risultati molto diversi di prezzo-orario.

Questo non tanto se si effettua il calcolo della sola vendita di energia, ma sicuramente quando si considerano i costi totali, ossia i costi relativi alla vendita di energia e ai servizi aggiuntivi.

Claudio de Luca