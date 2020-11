TERMOLI. Questa mattina i volontari dell’associazione di Protezione Civile ValTrigno hanno donato un termoscanner all’amministrazione comunale. La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Francesco Roberti e dell’assessore alla Protezione Civile Michele Barile. Per la Valtrigno erano presenti il presidente dell’associazione Antonio Micozzi e il vice Dolores Stelluto.

Alla Valtrigno i ringraziamenti da parte dell’amministrazione comunale per il nuovo misuratore di temperatura corporea che è stato subito posizionato all’ingresso dalla casa comunale, ma anche per l’attività che giornalmente viene svolta sul territorio per l’emergenza Covid-19.