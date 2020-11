Asili, elementari e medie: da lunedì prossimo a Termoli si torna a scuola

TERMOLI. A seguito della riunione tenuta questa mattina con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città, e dopo aver analizzato la situazione contagi da Covid-19 nelle scuole, il sindaco Francesco Roberti dispone la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, per le primarie e secondarie di primo grado a partire da lunedì prossimo, 30 novembre 2020.