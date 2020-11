Black Friday: fare acquisti consapevoli, sia un'opportunità per le attività locali

La lettera Cuore e professionalità, grazie ai sanitari di Malattie Infettive del Cardarelli

CAMPOBASSO. In un periodo non facile per la sanità molisana, in cui si arranca a causa dell’aggressività del Covid-19, Ida Ferrara, lettrice di TermoliOnLine, ci ha scritto una bellissima lettera per ringraziare i Professionisti Sanitari dell’ U. O. C. di Malattie Infettive del Cardarelli