L'Asrem aggiorna il piano Covid nel Molise

CAMPOBASSO. L’Asrem revisiona il piano Covid e integra la possibilità di trasferimenti nelle Terapie intensive degli ospedali di Termoli e Isernia, come unità spoke, rispetto all’Hub del Cardarelli.

Il testo integrale del provvedimento.

In un’ottica prudenziale, stante il rischio di ulteriore peggioramento dello scenario epidemiologico, tenuto conto dei quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 22633 del 3/11/2020, la Asrem sta procedendo alla valutazione della graduale riorganizzazione dell’attività programmata differibile, predisponendo concordati, specifici e differenziati piani di rimodulazione organizzativa, in particolare delle attività chirurgiche ambulatoriali e in regime di ricovero in elezione, anche con il coinvolgimento degli Ospedali Spoke Aziendali, al fine di garantire il massimo contenimento possibile dei rischi potenzialmente legati al ritardo dell’iter diagnostico terapeutico per i pazienti che non possono interrompere i percorsi di cura, con particolare riferimento alle patologie cronico¬degenerative ed oncologiche e per tutte le situazioni in cui la prognosi e l’incidenza delle complicanze, sono fortemente influenzate dalle tempistiche di diagnosi e di intervento.

Ritenuto necessario adottare presso tutti gli ospedali aziendali ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio degli utenti e degli operatori sanitari, e di comparsa di cluster epidemici all’interno delle strutture ospedaliere, sono confermate e rafforzate le misure a carattere preventivo e precauzionale già introdotte durante il periodo FASE 1 dell’emergenza COVID (limitazione degli accessi, igiene delle mani, innalzamento del livello di precauzioni a droplet e contatto in tutte le aree a rischio, corretto utilizzo di DPI...).

Sono stati consolidati i percorsi istituiti in pre-triage e Pronto Soccorso, i percorsi “puliti” e “sporchi” dedicati alla gestione dei pazienti Covid e no-Covid, ed implementata la disponibilità di aree adibite alla “sosta prolungata” denominate “area grigia pronto soccorso” dei pazienti in attesa di completamento dell’iter diagnostico terapeutico.

Inoltre, presso ciascuna Unità Operativa e Servizio degli ospedali aziendali, è mantenuto il modello organizzativo che prevede l’allestimento ed attivazione di “area grigia ricovero” e percorsi logistico-organizzativi che consentano il massimo isolamento possibile dei pazienti ricoverati in regime di urgenza, in attesa del referto del test molecolare per la ricerca del SARS-COV.

Inoltre, a riscontro di specifica disposizione del Commissario Straordinario per l’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19, la ASReM ha formalizzato la richiesta di fornitura di struttura movimentabile con n. 6 PL per i PS degli Spoke di Isernia e Termoli.

Presso il Laboratorio Analisi di riferimento per la diagnostica COVID del P.O. Cardarelli è stato espletato un un percorso di assessment logistico-procedurale-organizzativo, che ha portato ad un ulteriore upgrade della capacità analitica, attualmente quantificabile in circa 800 test processati/die.

Tutti i Laboratori Analisi dei Presidi Ospedalieri Aziendali sono stati dotati delle risorse tecnologiche e delle competenze professionali necessarie la processazione dei kit diagnostici molecolari rapidi, al fine di ampliare la capacità di rilevazione dei casi Covid positivi presso i Pronto Soccorso, tra i soggetti che necessitano di ricovero urgente (pazienti in codice giallo/verde).

Come previsto dalla normativa vigente, inoltre, al fine di assicurare la massima tutela ai propri dipendenti ed ai pazienti, la ASREM garantisce regolarmente l’esecuzione periodica del test molecolari per tutti gli operatori sanitari impegnati a contrastare l’epidemia, anche a seguito del contatto stretto con casi accertati positivi, secondo criteri di priorità, definiti dal profilo di rischio legato alle specifiche caratteristiche attività professionale.

Inoltre, sin dalla fase di riavvio delle attività programmate, la ASREM ha disposto con apposita procedura che gli utenti che accedono ordinaria programmata o alle prestazioni ambulatoriali e in regime di ospedalizzazione diurna che richiedano pratiche anestesiologiche in sedazione profondae/o procedure invasive non chirurgiche siano sottoposti a preventivo tampone molecolare, al fine di intercettare eventuali positività prima dell’accesso alle strutture ospedaliere (nota prot. n. 2046 del 9 aprile 2020) .

Le “Indicazioni Regionali per la riattivazione dell’Assistenza Sanitaria per la fase 2” allegate all’Ordinanza n.30 del Presidente della Giunta della Regione della Regione Molise, ha altresì attribuito al Laboratorio di riferimento dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso, le attività di screening pre-ospedalizzazione anche per gli utenti delle strutture convenzionate che insistono sul territorio regionale.

Come disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35324 del 30/10/2020, alla luce delle evidenze al momento disponibili e della situazione epidemiologica, vista la necessità di garantire test in tempi compatibili con le diverse esigenze di salute pubblica, è fondamentale, inoltre, una scelta appropriata tra i test disponibili in funzione delle diverse strategie per la identificazione di infezione da SARS-CoV2.

Alla luce delle nuove disposizioni, compatibilmente con le esigenze legate alla rapida evoluzione epidemiologica che contraddistingue l’epidemia da COVID-19 in regione, questa Azienda ha provveduto a fornire indicazioni per la scelta appropriata dei test diagnostici.

Stante la complessità della situazione emergenziale attuale, alla luce delle indicazioni sulla appropriatezza e sulla tempistica di esecuzione delle prestazioni, sono state pianificate e attuate le azioni necessarie per rendere disponibili i mezzi operativi necessari, ottimizzando appropriatezza prescrittiva e tempistiche di esecuzione tampone/rilascio referti

E’ stata implementata l’equipe infermieristica opportunamente formata, incaricata dell’effettuazione dei prelievi per accertamento COVID-19 in ambito ospedaliero ed extraospedaliero.

L’ASREM ha avviato la procedura per l’acquisizione dei tamponi antigenici rapidi per snellire le procedure su gruppi ampi di persone che necessitano di screening per motivi di sanità pubblica, ed inoltre sono disponibili test sierologici per le indagini epidemiologiche di prevalenza su target di popolazione esposte o a rischio

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, con DDG n. 75 del 26.03.2020, visto l’articolo 8 del D.L. n.14 del 9.03.2020, la ASReM ha istituito le UNITA SPECIALI DI CONTINUIT~ ASSISTENZIALE per la gestione dei pazienti affetti da COVID -19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Le Unità Speciali sono costituite da medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, medici che frequentano il corso di formazione specifica in Medicina Generale e in via residuale i Laureati in medicina e chirurgia iscritti all’ordine di competenza.

Con DDG 105 del 01.04.2020 è stata approvata la graduatoria di disponibilità per il conferimento dei relativi incarichi della durata di tre mesi, con impegno di 36 ore settimanali su turni di 12 ore, dal lunedl alla domenica nella fascia oraria 8:00-20:00 presso le sedi di Bojano, Venafro e Termoli.

Ai medici USCA, previa formazione specifica su protocolli operativi, procedure per le precauzioni standard e per la prevenzione del contagio per via aerea, vestizione - svestizione sono affidati esclusivamente:

- i pazienti risultati positivi al test molecolare per la ricerca di SARS COV2 che non richiedono l’ospedalizzazione,

- i pazienti in dimissione dall’ospedale ma che siano ancora positivi al virus.

La gestione clinica dei casi è concordata tra i medici USCA e i Dirigenti medici della U.O. Malattie Infettive secondo una procedura aggiornata periodicamente a seguito delle indicazioni della letteratura scientifica

Alla luce della ulteriore diffusione del contagio con conseguente aumento del numero di pazienti covid positivi da gestire a domicilio, con nota prot.n.110668 del 10.11.2020 sono state date indicazione ai Direttori di Distretto per l’attivazione di ulteriori postazioni presso le sedi di continuità assistenziale di Riccia ed Agnone.

Sono implementate le attività di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse che necessitino di trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi.

Per garantire adeguato supporto socio-sanitario Azienda ha indetto una procedura per affidare in urgenza, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c - d.lgs. n.50/2016, servizi di assistenza domiciliare infermieristica, riabilitativa e di supporto (Delibera del Direttore Generale n. 878 del 06-11-2020), finalizzata ad assicurare adeguata assistenza al domicilio dei malati COVId o ai soggetti con recente negativizzazione del tampone molecolare, dimessi dalle UU.OO di Malattie Infettive, Terapia Intensiva e Pronto Soccorso.

Inoltre sono definite le procedure:

- per il trasporto in biosicurezza dei pazienti Covid-positivi dimessi dall’Ospedale verso altro setting assistenziale

- per la dimissione protetta e presa in carico dei pazienti Covid-positivi non autosufficienti nel setting assistenziale appropriato (cure intermedie o domicilio, ADI).

A seguito della repentina recente ripresa della curva epidemica, analogamente a quanto accaduto in fase 1, è emersa nuovamente la urgente necessità di accogliere ed assistere in sicurezza pazienti Covid- 19 positivi con comorbidità, non autosufficienti, in condizioni di fragilità socio-economica, che necessitano di prestazioni a bassa intensità di cura ma ad alta intensità assistenziale, in strutture residenziali territoriali dedicate.

La Circolare del Ministero della Salute n. 22633 del 3/11/2020 prevede l’individuazione di un sistema di gestione per coorti presso strutture sanitarie intermedie extraospedalierie, rivolto all’adeguata presa in carico di:

- pazienti dimessi dalle unità di degenza per acuti ma ancora positivi al virus Sars Cov2 per proseguire il processo di cura e recupero funzionale

- pazienti affetti da Covid 19 paucisintomatici allo scopo di prevenire le complicanze.

A tal fine, la ASREM ha proceduto alla riattivazione della RSA destinata a pazienti COVID positivi presso la Casa della Salute di Venafro, già utilizzata all’uopo durante la fase 1 dell’emergenza sanitaria, previo tempestivo adeguamento dei requisiti strutturali, logistici ed organizzativi alla normativa vigente ed al reclutamento di personale qualificato e formato.

A fronte della necessità garantire un efficace turnover di posti letto nell’Ospedale HUB COVID, per i pazienti guariti da infezione da virus SARS COV2, non autosufficienti, oltre alle già previste attività in regime di assistenza domiciliare integrata, la ASREM ha individuato nella Casa della Salute di Larino, la struttura deputata alla presa in carico dei pazienti COVID con negativizzazione del tampone molecolare che abbiano necessità di assistenza residenziale.

La procedura d’urgenza per la per la dimissione protetta e presa in carico dei pazienti non autosufficienti nel setting assistenziale appropriato è valida anche per l’accettazione di tali pazienti presso la struttura di Larino.

Nell’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato dal deciso incremento del numero dei casi positivi e, conseguentemente, dei soggetti posti in isolamento/quarantena, e considerata la ripresa delle attività produttive e la ripresa delle attività scolastiche, è stato potenziato il Dipartimento Unico di Prevenzione per le attività contact tracing e sorveglianza sanitaria.

Per consentire implementare una ancora più efficace azione di sorveglianza epidemiologica, al fine di identificare, confermare e descrivere rapidamente i casi, adottare tempestivamente le corrispondenti misure di isolamento dei pazienti e di mitigazione e contenimento della diffusione del virus si è reso necessario provvedere ad un incremento delle risorse umane dedicate e all’adozione di un software per la gestione ed il monitoraggio dei dati.