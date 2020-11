Zes Adriatica, dopo la candidatura del porto focus sugli altri passi da compiere

TERMOLI. Dal 25 gennaio 2018, quando è stato è stato adottato il Regolamento recante l’istituzione di Zone Economiche Speciali, si parla sempre più insistentemente delle Zes.

L'Agenzia per la Coesione territoriale prevede con questa programmazionenell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (Zes) all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

Sono 4 le Zes individuate, Calabria, Campania, Ionica Puglia-Basilicata e Adriatica Puglia-Molise, per quanto concerne il Mezzogiorno d'Italia. Ricordiamo anche la polemica del vicino Abruzzo, per la scelta compiuta dal Governo regionale.

Sulla Zes c’è stato anche un vivace dibattito molisano, per questioni territoriali e sulle tempistiche.

Ma quali sono le vere opportunità di questo programma economico legato all’economia del mare?

Sappiamo, proprio di recente, dopo la riunione del comitato d’indirizzo della Zona economica speciale dell’Adriatico – gestita dall’Autorità portuale dell’Adriatico meridionale, presieduta da Patroni Griffi – il retroporto di Termoli è stato approvato quale candidatura per diventare “Zona franca doganale”, al pari di località quali Bari, Brindisi e Manfredonia.

Aree ad hoc per imprese con misure fiscali e semplificazioni amministrative da creare nei rispettivi retroporti, nelle quali importanti gruppi imprenditoriali hanno già manifestato l'intenzione di investire.

Ma quali sono i prossimi step?

In primis, un pressing sul Governo, affinché si nomini previa Consiglio dei Ministri (su indicazione del Ministro per il Sud) il Commissario Straordinario di Governo che dovrà presiedere il Comitato di Indirizzo della Zes Adriatica; sperando che ci siano lungaggini come per altri commissari, non solo quello alla Sanità in Calabria, ma anche quello del post sisma in Molise, dove l’attesa è durata due anni.

Acquisito questo sigillo formale, da mettere a fuoco quelli che vogliono essere perimetrati come pacchetti localizzativi.

Un ruolo fondamentale e strategico svolto dagli enti locali sul territorio, che dovranno supportare l’opportunità di sviluppo connessa alla Zes, sempre nell’ambito di un quadro normativo regionale.

In sintesi, il Comune di Termoli, e gli altri comuni interessati, dovranno definire sia le esenzioni su imposte locali (Imu, Tasi, Tari e fiscalità territoriale) che le semplificazioni normative e procedurali di loro competenza, parallelamente la Regione Molise, con legge regionale, dovrà adottare le esenzioni fiscali e le semplificazioni di sua competenza.

Inoltre, Cosib, Gestore del Nodo Logistico del Retroporto e Agenzia delle Dogane dovranno presentare proposte per la perimetrazione della Zona Franca Portuale del Porto di Termoli. In termini di superfici, al Molise sono stati assegnati 516 ettari per delimitare la Zes Adriatica, di questi residuano ad oggi 149,61 ettari di aree disponibili e non ancora assegnate; a luglio del 2019 la vicina Puglia (con Determina Dirigenziale) ha aperto un Bando pubblico per l’attribuzione delle aree residue non ancora inserite nella perimetrazione della Zes.

Grazie al Bando, i Comuni che non sono rientrati, possono presentare istanza per candidare porzioni del proprio territorio (che rispondano ai requisiti richiesti). Dalla Regione Molise, ancora oggi, non si hanno notizie dei 149 ettari residui che vanno assegnati con procedura ad evidenza pubblica (stante quanto premesso nella DGR Molise n. 130 del 19.4.2019 ove è specificato che “si è convenuto di allocare le dotazioni residue tramite Avvisi Pubblici”).

Inoltre, da sottolineare come prima della pandemia, il cuore strategico della Zes Adriatica volgeva lo sguardo a Est, alla Cina. Nell’ambito di una iniziativa, voluta da Intesa Sanpaolo per la promozione del Sistema Economico del Mezzogiorno, con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, di China International Contractors Association (Chinca) e il supporto di Ice, giusto lo scorso autunno ha avuto quale focus principale l’internazionalizzazione delle Pmi, conl’obiettivo di presentare ai potenziali investitori cinesi e internazionali le Zone Economiche Speciali italiane del Mezzogiorno, e nello specifico la Zona Economica Speciale Adriatica (Zes), che comprende i poli industriali del versante adriatico della Puglia e del Molise, e i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Molfetta e Termoli. Si sono susseguiti numerosi incontri, nel corso dei quali Patroni Griffi ha presentato agli stakeholders locali quali sono i vantaggi per gli investitori nelle Zes, sia in termini di credito di imposta e di riduzione della fiscalità locale (tipo Irap o imposte comunali) che di semplificazione amministrativa.

Un’occasione ghiotta per Patroni Griffi che non si è fatto sfuggire l’opportunità di presentare le specificità di ciascun nodo produttivo e del sistema portuale; incoraggiando le controparti cinesi ad investire nella Zes, specie nei settori della blue e circular economy, nello sviluppo delle Zone Franche (Zone Doganali Intercluse) e nelle infrastrutture portuali». La Zes Interregionale Adriatica ha visto definitivamente la luce il 4 settembre 2019, quando il premier Conte firmò il decreto.