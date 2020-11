«Se avete bisogno di cibo o farmaci e siete in isolamento contate pure su di me»

TERMOLI. Spulciando le pagine di Facebook ogni tanto si riesce anche a captare qualche messaggio di buone intenzioni fatto da persone con lodevoli iniziative e queste cose in momenti tristi e drammatici come questi aiutano, nell’attesa che tutto possa risolversi positivamente, perché nell'uomo, nell'umanità non tutto è perduto, queste poche parole scritte con sentimento e consapevolezza che aiutare chi è in difficoltà non è altro che un gesto nobile che nobilita chi lo fa e anche chi lo riceve.

Quello che ha scritto e che vuole materializzare personalmente, davvero il cuore in mano il nostro e amico di molti altri termolesi come voi, Carlo Marcellini, che nel precedente lockdown ha vissuto assieme ai suoi cari anche lui problematiche legate alla pandemia, non fisiche ma logistiche rimanendo fuori Termoli per via dei blocchi in entrata e uscita da diverse nazioni e lui con la famiglia è rimasto bloccato dai suoceri dall''altro capo del mondo, in Brasile, problemi di cui anche noi ce ne occupammo.

Ecco il messaggio che troverete sul suo profilo Facebook e che noi a nome di tutti e della nostra redazione ringraziamo di cuore speriamo che arrivino tanti altri Carlo Marcellini: "Chiunque fosse in isolamento Covid, senza parenti e avesse bisogno della spesa, di un farmaco, o qualsiasi altra cosa, mi può chiamare o scrivere in privato. Non è una colpa non c'è pericolo ad aiutare mettendo una busta dietro ad una porta. Siamo tutti sulla stessa barca e la ruota può girare”.