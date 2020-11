in riproduzione ora

"Guardami", dedicato a Sara Favia, una splendida anima volata in cielo troppo presto💛 Ascolta su Spotify: https://open.spotify.com/track/6jPHANq20fdQeD1wnWMVtV?si=yDyOmrvTTYuExsYGMemhCQ

Arianna Zizzari - Guardami feat. Zuma - prod. by Krezy

TERMOLI. Continuiamo a porre all'attenzione di giovani talenti termolesi, oggi nella nostra rubrica “Generazione Social” vi facciamo conoscere una ragazza molto in gamba da poco maggiorenne, che nella sua giovane vita tra le tante passioni che ha coltivato la danza e il canto e musica erano tra quelle che andavano per la maggiore, ma alla fine ha dovuto fare una scelta.

Lei si chiama Arianna Zizzari 18 anni, canta fin da piccolina, da cinque anni ha trovato una sua dimensione, è entrata a far parte di quella splendida fucina di voci e musica che è l'orchestra "Punto di valore" diretta dai maestri Gianluca De Lena, Alessandro DI Palma e Basso Cannarsa.

Arianna è una voce chiara e allo stesso tempo riesce a essere anche voce scura...

Ultimamente con il crescere di tanti giovani talenti musicali che stanno nascendo nella nostra città, alcuni li abbiamo già conosciuti anche in questa rubrica, Arianna è molto richiesta per partecipare in duetto a progetti musicali, perché lei ha talento.

In questi ultimi giorni gira su YouTube il video dove lei insieme a Zumaa (al secolo Giuseppe Di Lena termolese) hanno inciso un brano dal titotolo "Guardami" che ascolteremo in coda alla video intervista.

Ecco a voi la brava e graziosa Arianna Zizzari cantante 18enne termolese.