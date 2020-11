"Il migliore Chef d'Italia", tra i 30 concorrenti c'è Nicola Vizzarri: in arrivo la troupe a Termoli

TERMOLI. Quattro ristoranti, Cuochi d’Italia, Antonino Chef Academy, Masterchef, sono solo alcuni dei programmi targati Sky che parlano di cucina, cooking show che sempre più spesso, a metà tra talent e reality, catturano passione e attenzione del pubblico televisivo, specializzato e anche generalista.

In arrivo un altro formato sempre sul bouquet Sky, ma visibile pure sul digitale terrestre su Canale Italia, parliamo de “Il migliore chef Italia”, che arriverà a Termoli lunedì 7 dicembre per coinvolgere lo chef molisano Nicola Vizzarri.

Il Migliore chef Italia, una produzione targata Julius Production, nuovo contest televisivo che sarà in onda su Sky e digitale Terrestre su Canale Italia a partire da dicembre 2020 sarà presente dal giorno 7 al 10 dicembre dove lo Chef Resident del Ristorante Poggio Costantino in Via del Mare, si cimenterà nella realizzazione del suo miglior piatto difronte ad una giuria, dove verrà giudicato.

Il contest guidato dalla conduzione dello Chef Simone Falcini è affiancato da 2 esperti del food, Marianna Ziliati e Carlo Tofani.

In giuria ci sarà Simone Falcini: Executive Chef di vari ristoranti, imprenditore e Conduttore TV.

E’ uno chef con oltre 35 locali aperti, direttore didattico dell’Istituto Italiano della Cucina mette la sua esperienza a disposizione di chi desidera diventare un professionista nel settore della cucina e Pasticceria.

Assieme a Falcini: Marianna Ziliati: Cuoca presso il suo Ristorante Starius, Docente nell’ambito culinario, Coltivatrice di Bambù biologico utilizzato nell’ambito culinario e Carlo Tofani: Manager, Direttore e Sommelier, nella sua carriera: Manager delle Calandre 3 stelle Michelin; Il Mercato Ristorante Taipei-Taiwan 1 stella Michelin; ORO Ristorante a Venezia 1 stella Michelin; Direttore del Joia Milano 1 stella Michelin; Direttore e Consulente del Billionaire life Holding di Flavio Briatore, Brand Manager per tutti i suoi locali ha aperto per lui la pasticceria Cova di Milano a Montecarlo Manager del Maya Beach Club&Suiteore ad Ibiza.

L’Executive Chef Nicola Vizzarri è stato selezionato per la partecipazione al Contest dove competerà tra i migliori 30 Chefs selezionati in Italia per questa prima stagione 2020.

Gli Chefs partecipanti si sfideranno presentando il loro migliore piatto. Questi dovranno dimostrare con la loro professionalità davanti ad una giuria di esperti la propria migliore ricetta, sotto la conduzione dello Chef Simone Falcini.

I parametri di valutazione saranno basati su:

Tecnica

Preparazione

Gusto

Difficolta di esecuzione

Scelta degli ingredienti

I voti con i quali si esprime la propria valutazione è compreso tra da 0 a 10 per ogni punto. La giuria esprimerà la propria valutazione con il loro voto appena terminato la degustazione, mentre il voto dello Chef Simone Falcini, che si va a sommare ai voti della giuria, può confermare o ribaltare il risultato finale. Ci sarà anche un bonus di 5 punti che lo Chef Simone Falcini potrà aggiudicare ai piatti eseguiti per la loro originalità.

Un grande in bocca al lupo al nostro Chef Nostrano per la competizione.