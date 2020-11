Fismic vince col 76% dei voti alle elezioni per la Rsu alla Edison-Fenice Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Nel perimetro dell'indotto Fca si è provveduto a rinnovare la Rsu dello stabilimento Fenice, che si occupa dell'approvvigionamento di energia elettrica per la Fca. La Fismic-Confsal si riconferma sindacato di riferimento in Edison-Fenice.

Lo rende noto il segretario regionale Gianni Mercogliano. «Grande risultato della Fismic-Confsal alla Edison-Fenice di Termoli dove nelle giornate del 23-24 e 25 novembre si sono svolte le elezioni delle Rsu-Rls, che hanno visto la nostra organizzazione sindacale ottenere il 76% dei voti, con un aumento dei consensi rispetto alle elezioni del 2017.

La Fismic-Confsal ha così ottenuto 2 Rsu e 1 rappresentante per la sicurezza, mentre la Fiom raccoglie un solo Rsu.. E’ un grande risultato», commenta il segretario regionale della Fismic-Confsal Molise Giovanni Mercogliano, «è il riconoscimento di una linea sindacale sempre più apprezzata e sostenuta dai lavoratori che vedono nel nostro sindacato l’Organizzazione di riferimento per tanti dipendenti. Un ringraziamento va ai nostri delegati, e in particolare ad Antonio Cerbone che si è riconfermato di gran lunga il più votato».