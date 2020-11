Sono 21 i casi totali di Covid alla Fca, positivi impiegato e 5 operai nell'ultima settimana

TERMOLI. In crescita di altri 6 contagi il numero dei positivi allo stabilimento Fca di Rivolta del Re, a Termoli. E' quanto reso noto ieri pomeriggio dalla dirigenza aziendale alla Rls di fabbrica. Si tratta di 5 operai e di un impiegato,. Dall'inizio del monitoraggio, l'emergenza sanitaria legata all'epidemia da Covid ha raggiunto i 21 casi a Termoli. In discesa, per fortuna, il numero delle quarantene attive, che da 64 si è portato a 47. Un bel balzo all'indietro.

I dati sono aggiornati alle 16 di venerdì 27 novembre.

Nel dettaglio, un operaio della manutenzione motori, con ultimo giorno lavorativo al 18 novembre e tampone del 24 novembre, un operaio della manutenzione cambi con ultimo giorno lavorativo il 19 novembre e tampone del 21 novembre, un operaio della Ute 111, non più al lavoro dall’11 novembre e tampone del 21 novembre, un operaio della Ute 307, non più in turno dal 19 novembre e tampone, sempre, del 21 novembre, un impiegato (Ps) assente dal 9 novembre e tampone del 20 novembre, stessa data del tampone per un altro operaio della Ute 307, in isolamento dal 16 novembre scorso.