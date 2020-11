CAMPOMARINO. Come annunciato ieri, associazioni al lavoro, col supporto dell'amministrazione comunale di Campomarino, per pulire l'ambiente dai rifiuti, e quanti ce ne stavano.

Il report del presidente dell'associazione Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese, è anche di matrice polemica, dedicato ai "Chiacchieroni del web".

«Queste immagini e la relativa pulizia sono dedicate a tutti quei "Chiacchieroni" del web, a coloro che sanno solo puntare il dito, a coloro che "se riesco" partecipo, a coloro che negano finanche la luce del sole, a coloro che attaccano tutto e tutti , a coloro che attaccano le istituzioni per il fatto che non vedono e non sentono e che non fanno mai nulla. A coloro che amano il territorio e che non fanno nulla per renderlo sano e godibile, a coloro che non hanno altro da fare che sputare sulle poche persone che hanno a cuore il proprio territorio. (e non parlo delle minoranze politiche - loro fanno il loro mestiere). Parlo di quei signori e signore che trascorrono ore ed ore sul web per predicare contro chi cerca di fare qualcosa. Perchè in fondo quei poveri "scemi" che ogni sabato di fine mese sono a Campomarino a pulire il territorio a far si, che anche i "Chiacchieroni" stiano bene e in salute.

Perchè cari Chiacchieroni al di la del vostro dire e non fare. Campomarino merita. E, sempre per quei Chiacchieroni volevo ricordare che «SABATO 19 DICEMBRE 2020 sul territorio di Campomarino, ci sarà CLEAN SATURDAY - CAMPOMARINO MERITA».

I volontari si sono rimessi il sacco in spalla, imbracciando rastrelli e pale, rimboccandosi le maniche per far risplendere un territorio bellissimo e troppo spesso maltrattato.

In campo dalle 9.30 le squadre delle associazioni Ambiente Basso Molise e Aisa in contrada Ramitelli, a Campomarino, per ripulire dai rifiuti una porzione di paesaggio caratteristica dell’area costiera.

Il ‘Clean Saturday’, esattamente come avvenuto negli altri eventi promossi durante la pandemia, ha seguito in maniera rigorosa le norme anticontagio da coronavirus.

L’amministrazione comunale ha patrocinato la giornata, sostenendo con forza le attività di queste associazioni da sempre impegnate nella tutela del patrimonio naturalistico locale.

L’azienda Italiangas ha fornito un proprio contributo, credendo nella mission che viene perseguita dai volontari impegnati sul campo.

La raccolta è terminata alle ore 12.