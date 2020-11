Una vita tra la scuola e lo sport: si è spento il professor Costantino Manes

TERMOLI. Lutto nel mondo della scuola e in quello sport genuino. Ha lasciato questa vita terrena anche una autentica istituzione tra coloro che non è esagerato definire Maestri di vita e di sport. È venuto a mancare a 81 anni, all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era ricoverato, il professore Costantino Manes. Non c'è nessuno della nostra generazione che non abbia sperimentato i mezzi d'insegnamento che metteva a disposizione nella ginnastica e nell’atletica leggera il professor Manes.

Un personaggio anche molto divertente e spiritoso, i ragazzi con lui oltre a imparare le nozioni sportive e ginniche si divertivano molto.

Sapeva anche essere severo quanto bastava, perché come in tutte le scene di vita ci sono momenti per ridere e scherzare e momenti in cui si lavora seriamente, con il professor Manes una cosa era certa, non ti annoiavi mai.

Era sempre pronto a dare una mano a tutti a dare consigli come un papà ai propri figli.

La sua scomparsa è una perdita grave, anche perché con lui soprattutto per quanto riguardava lo sport in generale si poteva parlare di qualsiasi disciplina, era ferrato anche di calcio.

Caro professore mancherai molto a chi ha avuto la fortuna di conoscerti e di aver avuto insegnamenti da te, ma mancherai molto anche alle generazioni future perché loro davvero non sanno cosa si sono persi nel non averti conosciuto.

Termolionline si associa al lutto della famiglia Manes, porgendo un messaggio di cordoglio alla moglie Rosalba e ai figli Rino, Roberto e Stefano, nonché a tutti gli altri componenti. I funerali avranno luogo lunedì pomeriggio, alle 15, nella cheisa dei Santi Pietro e Paolo a Portocannone.