​Colletta Alimentare 2020: la ricchezza di un piccolo gesto

TERMOLI. Un aiuto per gli altri e per sé stessi. Questo è il messaggio che lanciano i volontari della Colletta Alimentare 2020, nei punti vendita aderenti di Termoli. Un gesto, un’offerta, che vada ad aiutare, oggi ancor di più, le tante persone in difficoltà. Il coronavirus ha acuito il problema delle nuove povertà.



Le complicazioni causate dall’epidemia da Covid, hanno costretto il Banco Alimentare, ad una riorganizzazione dell’intera raccolta fondi. L’offerta è ora possibile effettuarla, solo attraverso l’acquisto di Gift Card (del valore di 2, 5 o 10 euro) in cassa o direttamente online. Il totale raccolto nella prima settimana (l’iniziativa è attiva dal 21 novembre all’8 dicembre), ha risentito di una timida partecipazione generale. La nuova formula utilizzata, impedisce la presenza continua degli stessi volontari e l’attenzione generale si perde inevitabilmente nei problemi della propria quotidianità. Il cui risultato, porta a dimenticare troppo velocemente, realtà sociali ben più gravi di quanto si possa immaginare. Una situazione che i volontari del Banco Alimentare, cercano di cambiare attraverso un gesto. La cui forma ultima è l’offerta stessa, ma che va oltre la donazione di un pasto. Ha uno scopo ancora più grande: stare vicino alle persone in difficoltà. Le quali vivono in uno stato di isolamento sociale, psicologico, dettato da una gerarchia costituita dal denaro. Dove la solitudine e l’indifferenza, sono i principali nemici insieme al bisogno di mangiare.

Un aiuto sociale oltre che economico. Con il quale cercare di penetrare, quel terreno duro dell’individualità e del proprio interesse.