Lutto nella famiglia del grande Antonio Casolino, a 56 anni è morta la figlia Annamaria

TERMOLI. Un genitore dicono non dovrebbe mai vedere i propri figli salire in cielo. Per questo ci stringiamo con sincero affetto all'amico Antonio Casolino, il mito del nuoto molisano. Ha perso ieri l'amata figlia Annamaria, a soli 56 anni. Così come siamo vicini alla figlia di Annamaria, Aurora, e alla sorella Simona, oltre al resto dei familiari. Annamaria Casolino è stata vittima di un male incurabile, purtroppo. I funerali hanno luogo oggi alle 15.30, nella chiesa del Sacro cuore di Gesù. Anche lei era stata istruttrice di nuoto a Termoli. La città perde nel giro di poche ore due personaggi del mondo sportivo locale, dopo il professor Costantino Manes.