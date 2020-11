TERMOLI. Da mercoledì prossimo e per 4 settimane di fila, torna con cadenza periodica il programma “Io scelgo Termoli”, riservato e dedicato, in forma rigorosamente gratuita, da Termolionline e dal suo editore, Nicola Montuori, alle attività economiche e commerciali ubicate nel territorio della nostra città. Format che sarà disponibile sia sulla nostra pagina Facebook che direttamente sul portale.

Una scelta non casuale, che mira a sostenere il tessuto vitale di Termoli nel mese più importante dell’anno, anche nel contesto epidemiologico attuale, sperando che le misure in vigore dalla prossima settimana possano rilanciare l’economia in vista del Natale.

Per questi motivi, invitiamo i titolari di negozi, attività, esercizi pubblici a contattarci.

Segui il video per saperne di più e per contattarci puoi scrivere a commerciale@termolionline.it oppure inviare un messaggio o telefonare al 3483843811.