​Reportage di viaggio dedicato al Molise: foto di Montenero sulla rivista "Latitudes"

MONTENERO DI BISACCIA. Reportage di viaggio dedicato al Molise: foto di Montenero di Bisaccia scattata da Franco Cappellari pubblicata sulla rivista online "Latitudes - Travel Web Magazine".

Il Molise è una regione ricca di storia, arte, cultura e tradizioni, narrata da poeti, scrittori e grandi fotografi che ne hanno rappresentato il territorio e la sua intima essenza in maniera impareggiabile.

Uno degli ultimi reportage nati dalla nostra terra, intitolato "Il Molise esiste", è contenuto nel numero 142 del mese di novembre 2020 di "Latitudes - Travel Web Magazine", una rivista digitale dedicata ai viaggi che racconta di posti incantevoli in giro per il mondo attraverso immagini di grande effetto, accompagnate da contributi giornalistici particolarmente evocativi.

Il sindaco Simona Contucci e l'intera Amministrazione comunale esprimono viva gratitudine nei confronti degli autori di Latitudes, di Antonella Presutti (autrice dell'articolo "Il Molise Esiste" e presidente della Fondazione Molise Cultura) e del Fotografo Franco Cappellari, per aver scelto di inserire nell'ultimo numero di questa bella rivista di viaggi anche una foto della nostra Montenero di Bisaccia.

A Franco Cappellari, in particolare, va inoltre la nostra riconoscenza per aver scattato un'altra immagine davvero incantevole del nostro paese, anch'essa presente sul sito di "Latitudes".

Una finestra davvero affascinante, quella dischiusa sul territorio molisano in questa occasione, che ha mostrato ai lettori uno scorcio suggestivo di questo mondo semplice e fantastico allo stesso tempo, che ormai in molti hanno imparato a riconoscere: il Molise.Grazie a tutti!