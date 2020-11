Deceduto anche un 79enne di Larino in Malattie infettive al Cardarelli

LARINO. Sono due i decessi oggi causati dal Covid in Molise. Oltre all'85enne deceduto nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli, originario del capoluogo, nel medesimo reparto vi è stata la morte di un 79enne originario di Larino. Il decesso ci è stato confermato sia dal sindaco della città frentana, Giuseppe Puchetti, che dall'Asrem, per voce del direttore generale Oreste Florenzano. I funerali del 79enne sono fissati per martedì mattina, a Larino.